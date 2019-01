Elf neue Tagesmütter qualifziert

Elf neue Tagesmütter stehen für die Kinderbetreuung in der Tagespflege im Landkreis Tuttlingen zur Verfügung. Sie haben kürzlich den Kurs zur Qualifzierung zur Tagespflegeperson erfolgreich absolviert. Das teilt die Fritz-Erler-Schule mit, an der die Tagesmütter unterrichtet wurden.

Mit den Tagesmüttern entstehen neue Betreuungsplätze für Kinder in Trossingen, Schura, Irndorf, Fridingen, Mahlstetten, Tuttlingen, Gunningen und Bärenthal. Die erfolgreichen Absolventinnen sind: Kathrin Ennis, Trossingen, Ingrid Herrmann, jetzt Haigerloch, Claudia Hipp, Irndorf, Sylwia Juskowiak, Fridingen, Elvira Kloster, Mahlstetten, Nilay Öteles, Tuttlingen, Regina Poleske, Gunningen, Avital Siegel, Trossingen, Eleonora Steel, Trossingen-Schura, Natalia Weber, Bärenthal, Petra Wertz, Trossingen

Die Teilnehmerinnen nahmen über fast ein Jahr hinweg an der Qualifizierung teil. Sie wurden von den Dozentinnen Daniela Kolpe und Christine Leutkart sowie dem Dozenten Ralf Wibiral, in Zusammenarbeit mit Klara Selak-Arnone vom Landratsamt Tuttlingen und Brigitte Schöll vom Tagespflegeverein Tuttlingen, an der Fritz-Erler-Schule unterrichtet.

Drei der neu qualifizierten Tagespflegepersonen haben zusätzlich Betreuungen als Integrationsfachkräfte in Kindergärten übernommen.

Ebenso qualifizierten sich acht pädagogische Fachkräfte über einen verkürzten Kurs zur Tagespflegepersonen weiter. Amelie Dull, Aldingen, Samira Grandits, Irndorf, Verena Schmid, Irndorf, Jessica Althoff, Fridingen, Tanja Gruhler, Fridingen, Jessica Kohler, Fridingen, Lina Kupferschmid, Fridingen, Besima Lalic, Fridingen.

In Irndorf und Fridingen sind Tagesmütter in den Räumen der Kindergärten tätig. Das sei besonders erfreulich, heißt es in der Mitteilung. Dadurch werde die Betreuung von Kindern auch in den Randzeiten früh morgens, über die Mittagszeit oder nachmittags ergänzend ermöglicht.