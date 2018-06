Elf Einbrüche in Bäckereien registriert

Im Landkreis Tuttlingen haben sich allein in Bäckereien und deren Verkaufsfilialen in den zurückliegenden drei Monaten insgesamt elf Einbrüche ereignet.

Die Einbrecher waren dabei in sieben Fällen erfolgreich und gelangten ins Objekt, während nur viermal ein Eindringen in die Räumlichkeiten im Versuchsstadium stecken blieb und misslang. . „Entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg der Einbrecher war die Sicherung der Objekte, wie die vier gescheiterten Versuche belegen: In diesen Objekten war bereits Sicherungstechnik vorhanden oder wurde nachgerüstet“, so die Polizei.

Bäckermeister Albert Hengstler aus dem Kreis Tuttlingen nahm das Angebot der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Referats Prävention der Polizei Tuttlingen in Anspruch. Beim vereinbarten Beratungstermin wurden sämtliche Filialen des Bäckermeisters analysiert und Vorschläge zur Optimierung unterbreitet. Laut Polizei zeigte sich der Bäckermeister schockiert, wie leicht es teilweise sei, in seine Filialen einzubrechen. „Einbrecher sind häufig nicht professionell ausgerüstet. Vielfach handelt es sich um Gelegenheitstäter, welche sich oft schon durch einfache, aber wirkungsvolle technische Sicherungen aufhalten lassen“, so die Polizei.

Zur Vereinbarung eines Termins mit der kriminalpolizeilichen Berater des Polizeipräsidiums, bitte die Nummer 07461 /941-153 wählen, so die Polizei. (pm)