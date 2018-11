Elektromobilität kommt voran

Elektrisch fahren liegt im Trend. Auch in Tuttlingen schreitet die Entwicklung hin zur Elektromobilität voran. Was sich in den vergangenen Monaten getan hat, darüber gab Dieter Schaaf, Klimaschutzmanager der Stadt Tuttlingen, in der jüngsten Sitzung des Umweltbeirates einen Überblick.

Drei Elektroladesäulen hat die Stadt dieses Jahr installiert, insgesamt gibt es sechs öffentliche Ladesäulen in Tuttlingen. Auch einige Betriebe bieten Ladestationen für ihre Kunden an. Zudem wolle Kaufland ab 2020 zwei E-Ladesäulen auf seinem Parkplatz zur Verfügung stellen, kündigte Schaaf an. Auch sei ein Förderantrag beim Bund gestellt worden für die Erstellung eines E-Mobilitätskonzeptes, so Schaaf weiter.

Um auch Anwohnern direkt vor Ort eine Lademöglichkeit für E-Autos zu bieten, gebe es außerdem Überlegungen, in einem geplanten Bauprojekt mit 50 Wohneinheiten ebenfalls Ladestationen zu integrieren. Der Strom dafür soll widerum mittels Photovoltaikanlagen auf dem Dach gewonnen werden.