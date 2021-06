Elea Börsig gewinnt in Slowenien Weltcup-Rennen

Nach fast zwei Jahren Pause wegen Corona konnte nun wieder ein Inline-Alpin-Wettbewerb stattfinden. Dieses Rennen war gleich ein Großereignis, nämlich ein internationales Weltcup-Rennen. Dabei sicherte sich Elea Börsig einen Doppelsieg.

Erstmals war Slowenien Ausrichter. Mit viel Engagement und umfangreichen Hygienemaßnahmen hatten sich Inline-Verband, Verein und die Stadt Vuzenica in der Nähe von Maribor auf das Rennwochenende vorbereitet. Eigens für die angereisten Sportler aus den verschiedenen Nationen wurde die Straße der Wettkampfstrecke neu asphaltiert.

Zum Auftakt fand am Samstag ein Weltranglisten-Punkterennen statt. Annähernd 100 Inline-Athleten aus sechs Nationen gingen in verschiedenen Altersklassen in zwei verregneten Durchgängen an den Start. Das stellte die Aktiven beim Austesten des Rollenmaterials und der ersten Wettkampfbegegnung seit annähernd zwei Jahren vor große Herausforderungen. Von den heimischen Sportlerinnen war nur die Weltmeisterin Elea Börsig von der TG Tuttlingen die 800 Kilometer angereist. Trotz der langen Wettkampfpause war sie perfekt vorbereitet. Sie gewann das Rennen mit Laufbestzeit aller Damen und belegte den ersten Platz in 59,59 Sekunden, ganz dicht gefolgt von Gabriela Möllerova aus Tschechien mit 59,61 Sekunden und ihrer Nationalmannschaftskollegin Manuela Schmohl mit 1.01,87 Minuten vom SC Unterensingen.

Höhepunkt des Wochenendes war tags darauf der Weltcup. Die Hoffnung auf besseres Wetter ging nicht auf. Beide Durchgänge mussten im Nassen gefahren werden. Als die Rennstrecke im zweiten Durchgang antrocknete und damit besonders rutschige Verhältnisse bestanden, flutete der Veranstalter für gleichbleibende Bedingungen die Strecke sogar mit Wasser. Davon ließ sich Elea Börsig jedoch nicht beirren. Auf der circa 250 Meter langen Strecke mit 38 Toren fuhr sie in beiden Durchgängen Bestzeit mit einer Gesamtlaufzeit von 56,25 Sekunden. Und das war für die Emmingerin etwas ganz Besonderes. Nach bereits einigen Top-5-Platzierungen in den vergangenen Jahren gelang Elea Börsig von der TG Tuttlingen damit ihr erster Weltcup-Sieg.

Die deutschen Nationalmannschaftsfahrerinnen machten die weiteren Podestplätze unter sich aus. Mona Sing vom SC Winnenden belegte Platz zwei mit 56,53 Sekunden und Manuela Schmohl Platz drei mit 56,89 Sekunden. Bei den Herren gewann das Regenrennen Noah Sing vom SC Winnenden in 52,80 Sekunden, gefolgt von seinem Kaderkollegen Sven Ortel von der DJK Adlkofen auf Platz zwei in 52,88 Sekunden und Sergio Mendez Perez aus Spanien auf Platz drei in 53,15 Sekunden.