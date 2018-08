Elea Börsig gewinnt in Spanien drei EM-Titel

Der Saisonhöhepunkt im Inline-Alpin-Sport hat in Villablino in Nordspanien stattgefunden. Elea Börsig von der TG Tuttlingen war mit drei Europameistertiteln die erfolgreichste Athletin der Veranstaltung.

Über 200 Rennläufer aus zehn Ländern hatten sich für die Europameisterschaft in der spanischen Region Leon qualifiziert, darunter neun Läufer der TG Tuttlingen. Per Flug nach Bilbao, Auto und Wohnmobil reisten die Tuttlinger Sportler knapp 1800 Kilometer zu diesem Ereignis an. Fünf Wertungen standen für die Inline-Alpin-Sportler innerhalb von vier Tagen auf dem Programm. Auch der Rahmen in Villablino stellt für die Rennfahrer eine ganz besondere Motivation dar. Live-Übertragung ins Internet und zur besten Fernsehzeit ins Fernsehen, ein sechsstelliges Rennbudget und 5000 Zuschauer an der Strecke verdeutlichen den viel höheren sportlichen Stellenwert dieses Sports in Spanien.

Am ersten Wettkampftag trat von Tuttlinger Seite nur die Downhill-Nationalmannschaftsfahrerin Mira Börsig bei ihrem ersten Inline-Cross-Weltcuprennen an. Dabei galt es, im direkten Duell gegen drei Mitbewerberinnen verschiedene Hindernisse und bis zu ein Meter hohe Schanzen möglichst schnell zu überwinden. Das gelang Mira Börsig so hervorragend, dass sie am Ende Platz zwei in diesem Weltcuprennen belegte.

Drei Top-Ten-Platzierungen für Tuttlinger Starter

Am zweiten Tag diente das fünfte Weltcuprennen der Saison als perfekte Vorbereitung für die danach stattfindenden Europameisterschaften. Auch hier behaupteten sich die Tuttlinger hervorragend mit drei Top-Ten-Platzierungen im fünften Weltcuprennen der Saison durch Elea Börsig, Lisa Schmid und Moritz Doms.

Die Europameisterschaft begann mit dem Teamwettbewerb im Slalom. Dabei treten je vier Fahrer einer Nation, je zwei Frauen und zwei Herren, an. Die Gesamtzeit der beiden Durchgänge aller Fahrer wird je Land gewertet. Die deutsche Nationalmannschaft galt als klarer Favorit.

Die hervorragende Trainer-Arbeit der TG Tuttlingen zeigte sich darin, dass erstmals in diesem Wettbewerb beide Fahrerinnen von der TG Tuttlingen für das deutsche Nationalteam nominiert wurden. Dies waren die beiden Nationalmannschaftsfahrerinnen Elea Börsig und Lisa Schmid. Der Druck auf den Fahrerinnen war außerordentlich hoch. Ein einziger Sturz würde der Mannschaft jede Siegchance kosten. Das schien beide Fahrerinnen jedoch umso mehr anzuspornen. Mit der besten und der zweitbesten Zeit aller Fahrerinnen legten die beiden die Grundlage für den am Ende deutlichen Sieg und dem Europameistertitel für die deutsche Nationalmannschaft vor Tschechien und Gastgeber Spanien.

Für beide Fahrerinnen blieb jedoch keine Zeit zum Feiern, ging es doch nur zwei Stunden später gleich mit der Europameisterschaft im Parallelslalom weiter. Im Qualifikationslauf ging es zunächst darum, sich mit einer guten Zeit für die danach anstehenden K.o.-Runden von jeweils zwei Fahrern im direkten Duell gegeneinander zu qualifizieren. Dieses erste Ziel erreichten immerhin acht der neun Tuttlinger Starter. Erst im Achtelfinale kam dann das Aus für vier Tuttlinger Fahrer.

Ebenfalls vier Tuttlinger Starter hatten damit aber die Viertelfinals erreicht, die aufgrund der Hitze erst nach vierstündiger Pause in den Abendstunden ausgetragen wurden. Da jedoch meinte es die Paarbildung mit den jungen Tuttlinger Rennläufern nicht sehr gut. Zunächst schied Lisa Schmid gegen die spätere Vizeeuropameisterin aus Italien aus, danach auch noch Manuel Wlcek und Moritz Doms, die unglücklich auf die späteren Europameister getroffen waren und knapp unterlagen. Einzig Elea Börsig überstand das Viertelfinale und später auch noch das Halbfinale gegen die stärkste spanische Fahrerin.

Knapper Vorsprung von vier Hundertstelsekunden

Beim finalen Duell gegen die Italienerin Irene Colombo wurde es ganz eng. Am Ende der beiden Läufe hatte Elea Börsig mit hauchdünnen vier Hundertstelsekunden die Nase vorne und nach dem Teamtitel am selben Tag auch noch den Europameistertitel im Parallelslalom gewonnen.

Der letzte Renntag sah die Europameisterschaft im Slalom vor. Beim Kampf um die Podestplätze ging es dabei noch einmal eng zu. Manuel Wlcek belegte bei den Junioren den sechsten Platz nach beiden Wertungsläufen. Wie eng die Zeitabstände waren zeigt sich daran, dass er mit seiner Gesamtzeit nur vier Zehntelsekunden von der Bronzemedaille entfernt war.

Genauso verlief der Wettbewerb bei den Juniorinnen. Nach dem ersten Durchgang trennten die ersten fünf Läuferinnen gerade einmal zwei Zehntelsekunden. Lisa Schmid befand sich auf der aussichtsreichen Position zwei und Elea Börsig auf Platz drei. Im zweiten Durchgang gelang den Tuttlinger Sportlerinnen dann ein noch besseres Rennen. Mit den zwei besten Laufzeiten konnte Lisa Schmid den zweiten Platz behaupten, während Elea Börsig sich sogar noch vom dritten auf den ersten Platz vorkämpfen konnte.

Damit gingen nicht nur die ersten beiden Europameisterschaftsplätze an die Fahrerinnen der TG Tuttlingen, sondern Elea Börsig wurde mit drei Europameisterschaftstiteln auch zur erfolgreichsten Athletin der gesamten Veranstaltung.

Europameisterschaft

Teamwettbewerb: 1. Deutschland (Elea Börsig, Lisa Schmid, beide TG Tuttlingen, Moritz Waibel, Max Schödlbauer), 2. Tschechien, 3. Spanien.

Parallelslalom

Schüler: 9. Dominik Wlcek. - Juniorinnen: 1. Elea Börsig, 5. Lisa Schmid, 9. Hannah Merk, Aurora Hofer, Luisa Merk. – Junioren: 5. Manuel Wlcek. - Damen: 17. Mira Börsig. - Herren: 9. Moritz Doms (alle TG Tuttlingen).

Slalom

Schüler: 11. Dominik Wlcek. - Juniorinnen: 1. Elea Börsig, 2. Lisa Schmid, 6. Aurora Hofer, 7. Hannah Merk, 8. Luisa Merk. - Junioren: 6. Manuel Wlcek. - Damen: 16. Mira Börsig. - Herren: 8. Moritz Doms (alle TG Tuttlingen).

5. Weltcuprennen

Damen: 4. Elea Börsig, 9. Lisa Schmid, 18. Aurora Hofer, 20. Hannah Merk, 21. Luisa Merk. - Herren: 6. Moritz Doms, 12. Manuel Wlcek (alle TG Tuttlingen).