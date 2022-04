EKG- und Notfallkurs für Nachwuchsmediziner

Einen EKG- und Notfallkurs bietet die DonauDoc-Geschäftsstelle der Stadt Tuttlingen gemeinsam mit dem Klinikum Landkreis Tuttlingen und der Firma Karl Storz SE & Co. KG am 30. April an.

Insbesondere auf das richtige Lesen eines EKGs und den Umgang mit Notfällen sollten Nachwuchsmediziner aus den Fachgebieten Allgemeinmedizin, Internistische Medizin sowie Anästhesie und Notfallmedizin vorbereitet sein. An dieser Stelle setzt dieser Kurs mit vielen praktischen Übungen an und bietet außerdem genügend Zeit, um alle offenen Fragen in Kleingruppen zu beantworten.

Der EKG- und Notfallkurs wird durch zwei Experten des Klinikums Landkreis Tuttlingen geleitet: Dr. med. Michael Kotzerke, Chefarzt der Medizinischen Klinik, und Herrn Dr. Frank Ludwig, Oberarzt in der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin. Dabei vermitteln sie den Studierenden wertvolle Tipps aus Theorie und Praxis. Der Kurs orientiert sich dabei an den ALS (Advanced Life Support)-Trainingsinhalten.

Die Projektkoordination findet über die Geschäftsstelle DonauDoc statt, Ansprechpartnerin hierfür bei der Stadt Tuttlingen ist Maria-Tiziana Ferrante per Mail an donaudoc@tuttlingen.de oder unter der Telefonnummer 07461 99 243. Die Teilnehmergebühr beträgt 15 Euro, inklusive Verpflegung. Die Anmeldefrist endet am 22. April.