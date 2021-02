Eisiger Winter, kein Dach über dem Kopf: Wo Obdachlose jetzt Hilfe bekommen

In den kommenden Tagen bleiben die Nächte in der Region eisig, aber auch tagsüber schaffen es die Temperaturen - wenn überhaupt - nur schwach über die Frostgrenze. Wer obdachlos ist, muss Schutz suchen, um nicht zu erfrieren. Hilfsangebote sind coronabedingt aber eingeschränkt.

Kaum Sonderangebote, aber auch kaum Bedarf

In Tuttlingen kümmert sich vor allem die Arbeiterwohlfahrt (AWO) um Wohnsitzlose. Coronabedingt sind Treffpunkte zwar geschlossen, in der Wärmestube gibt der Verein aber an allen Werktagen Essen to go aus.

Außerdem steht die Tür der Beratungsstelle immer offen. Dort werden ebenfalls Lebensmittel oder Masken verteilt. Das Landratsamt hat die AWO außerdem mit Schnelltests und FFP2-Masken ausgestattet, die für Menschen gedacht sind, die ins Nachtlager kommen.

Auch die Stadt Tuttlingen stellt Nachtquartiere bereit – dazu ist sie auch gesetzlich verpflichtet. Ein durchgehender Erfrierungsschutz sei sichergestellt, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Es gebe immer freie Kapazitäten für eine Unterbringung auch im Notfall.

Auch in Trossingen und Spaichingen stehen Unterkünfte für Obdachlose bereit. Die stünden aber weitestgehend leer, heißt es auf Anfrage der Verwaltungen. In beiden Städten gebe es keine beziehungsweise nur sehr vereinzelt Obdachlose. Daher sehe man auch keinen Bedarf für Sonderangebote wie Kältebusse oder Essen zum Mitnehmen.