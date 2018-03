Eis und Schnee machen Fußball an vielen Orten unmöglich

Der Winter hat den Fußball fest im Griff. Eis und Schnee machen die Austragung vieler Spiele an diesem Wochenende unmöglich. „Wir wollten nicht generell absagen, damit dort, wo gespielt werden kann, die Partien auch ausgetragen werden“, sagte Stephen Probst, Spielleiter des Bezirks Schwarzwald, am Freitag.

Am Donnerstagabend hatte er noch eine Rundmail an alle Vereine geschickt. Diese sollten sich mit dem jeweiligen Staffelleiter in Verbindung setzen, wenn bei ihnen nicht gespielt werden kann.

Oberliga Baden-Württemberg

Für die beiden Spitzenmannschaften TSG Balingen und FC 08 Villingen waren für Samstag Heimspiele angesetzt. Doch weder im Balinger Au-stadion noch im Villinger Friedengrund kann gespielt werden. Die Partien TSG Balingen – 1. CfR Pforzheim und FC 08 Villingen – FV Ravensburg wurden Mitte der Woche abgesagt. Auch die für Freitagabend vorgesehene Partie FC Nöttingen – SV Sandhausen U 23 ist ausgefallen.

Landesliga Württemberg, Staffel 3

Die Landesliga-Fußballer sollten mit dem 17. Spieltag in die Frühjahrsrunde starten. Staffelleiter Stephen Probst (Rottweil) musste jedoch den Großteil der Spiele bereits absagen. Folgende Spiele fallen aus: SV Nehren – SV Zimmern, FC Holzhausen – SV Seedorf, VfB Bösingen – SV 03 Tübingen, SpVgg Freudenstadt – SV Böblingen und SpVgg Holzgerlingen – TSV Ofterdingen. Letztere Partie hat der Staffelleiter bereits für Ostermontag, 2. April, um 15.15 Uhr neu angesetzt.

Die Paarungen FC Gärtringen – VfL Nagold, GSV Maichingen – SV Wittendorf und Spfr. Gechingen – Young Boys Reutlingen (alle Sonntag, 15 Uhr) sollen stattfinden.

Bezirksliga Schwarzwald

Staffelleiter Stephen Probst hatte für Sonntag zwei Nachholspiele terminiert. Die Paarung SC Wellendingen – Fatihspor Spaichingen wurde abgesetzt. Dagegen wollen die SG Aichhalden/Rötenberg und der FV 08 Rottweil spielen. Da in Aichhalden und Rötenberg die Plätze unbespielbar sind, weicht die Spielgemeinschaft nach Kirnbach aus. Kirnbach ist ein Stadtteil von Wolfach und liegt ungefähr 25 Kilometer von Aichhalden entfernt. Die Partie auf dem dortigen Kunstrasen wird am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen.

Kreisliga A, Staffel 2

Staffelleiter Wilfried Waibel (Mühlheim) wollte an diesem Wochenende mit fünf Nachholspielen in die Frühjahrsrunde starten. Doch daraus wird nichts. Als ungefährdet gilt die Partie SV Seitingen-Oberflacht – SV Kolbingen. Der SVSO hat seinen Platz geräumt. Die Partie soll am Sonntag um 15 Uhr ausgetragen werden. Die Partien VfL Nendingen – FSV Denkingen und SV Deilingen – SG Dürbheim/Mahlstetten hatte der Staffelleiter bereits zu Wochenbeginn wieder abgesetzt. Am Freitag folgte dann auch die Absetzung der Partien SV Bubsheim – SV Renquishausen und FC Frittlingen – FSV Schwenningen. „In Frittlingen kann man nicht spielen“, sagte Dieter Ohnmacht. Der FCF-Spielleiter weiter: „Bei uns geht gar nichts. Da ist alles arktisch zusammengefroren. Die Spieler haben in dieser Woche auch nicht draußen trainieren können.“

Kreisliga B, Staffel 2

In der Kreisliga B waren am Freitag alle angesetzten Nachholspiele bereits wieder abgesetzt. Somit fallen die Begegnungen SC Wellendingen II – VfR Wilflingen, SV Schörzingen – FC Weigheim, SV Böttingen – SV Egesheim, SG Irndorf/Bärenthal – SG Durchhausen/Gunningen, FC RW Reichenbach – FSV Schwenningen II und Türkgücü Tuttlingen – SC 04 Tuttlingen III aus.

Bezirksliga Badischer Bodensee

In der Bezirksliga Badischer Bodensee wird am Wochenende die Saison mit dem 20. Spieltag fortgesetzt. Allerdings wird nicht überall gespielt werden können. Der Hattinger SV soll am Sonntag gegen den FC Öhningen-Gaienhofen spielen. „Bei uns kann man auf gar keinen Fall spielen. Wir haben noch richtig Schnee auf dem Platz“, sagte Thomas Gaßner am Freitag.