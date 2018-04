Eis sorgt für Abkühlung beim Bummeln

Der verkaufsoffene Sonntag in Tuttlingen kann erneut als Besuchermagnet verbucht werden. Bei sommerlichen 25 Grad haben nicht nur die Eisdielen, sondern auch die Mitarbeiter der Geschäfte in der Tuttlinger Innenstadt einiges zu tun gehabt.

Bunt, vielfältig und schweißtreibend – so könnte man das Shoppen in der Tuttlinger City am gestrigen verkaufsoffenen Sonntag beschreiben. Viele Geschäfte entlang der Bahnhofstraße und in der Nordstadt öffneten ihre Türen. Der Einladung der Stadt Tuttlingen und des Gewerbe- und Handelsvereins ProTut sind auch dieses Mal wieder viele Besucher gefolgt.

Für die Kleinsten gab es ein Kinderkarussell, das dauerhaft seine Kreise drehte. Familien zogen mit Kinderwagen und Paare händchenhaltend durch die Stadt und stöberten durch die Angebote der Geschäfte entlang der Fußgängerzone bis hin zum Modepark Röther.

Die nötige Abkühlung bei sommerlichen Temperaturen gab es an den Eisdielen. Mit zwei Kugeln Eis verweilten viele vor den Geschäften, trafen Freunde und Bekannte oder suchten sich einfach nur ein schattiges Plätzchen, um durchzuschnaufen. Die Folge: viele Gespräche und ein lebhaftes Treiben in der Donaustadt.

Abhilfe für alle, bei denen die Küche mittags kalt blieb, hatten mehrere Stände parat, die für deftige und reichhaltige Speisen sorgten. Und auch die Naschkatzen kamen mit gebrannten Mandeln, Gummibärchen, Lebkuchenherzen und Zuckerwatte voll auf ihre Kosten.

Auch in der Tuttlinger Nordstadt profitierten die Geschäfte vom verkaufsoffenen Sonntag. Dort öffnete beispielsweise neben einem großen Flohmarkt der Hagebaumarkt seine Türen. Auf den Parkplätzen versorgten die Mädels des SC 04 Tuttlingen die Gäste mit Kuchen, Grillwürsten und Getränke. Ihr Erlös kommt der Vereinskasse zugute.

Auch der Campus öffnet

Zufrieden zeigte sich zum Abschluss des verkaufsoffenen Sonntags auch Citymanager Alexander Stengelin. „Aufgrund des guten Wetters hatten wir zunächst Sorge, ob nicht andere Außenaktivitäten interessanter wären, aber die Besucher waren da. In den Hauptachsen habe ich eine gute Resonanz erhalten“, so Stengelin. Wegen der Bauarbeiten am Marktplatz habe es in der Rathausstraße und in der Oberen Hauptstraße laut des Citymanagers eher weniger Laufkundschaft gegeben.

Auch der Hochschulcampus Tuttlingen hatte einen Tag der offenen Tür. Viele angehende Studenten informierten sich über die verschiedenen Studiengänge und kamen dabei mit Studierenden ins Gespräch. Ebenso gab es einen Elektronik-Löt-Workshop, mehrere Infostände sowie Vorlesungen als feste Programmpunkte, wie technische Methoden in der Medizintechnik oder Ingenieurpsychologie in der Praxis. Bei einem Rundgang besichtigten Interessierte zudem die Bibliothek und weitere Räumlichkeiten der Hochschule.

Die kleinen Nachwuchsforscher führten mit Begeisterung am Campus im Rahmen der Kinderuni verschiedene Versuche in der Physik durch.