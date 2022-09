Eis für die zwei besten Schulen beim Stadtradeln in Tuttlingen

Als Belohnung für die geradelten Kilometer beim Stadtradeln 2022 konnten sich die Schülerinnen und Schüler des OHGs und des IKGs am Donnerstag ein kostenloses Eis abholen. Das berichtet die Stadt Tuttlingen in einer Pressemitteilung. Die Sponsoren des Stadtradelns machten es möglich, den Eiswagen als zusätzliche Motivation zu bestellen, so die Stadt weiter. Beim Stadtradeln 2022 erreichte das OHG einen Spitzenplatz. Mit 78 613 geradelten Kilometern liegt die Schule in der Gesamtübersicht auf dem zweiten Platz und ist damit die beste Tuttlinger Schule. Das IKG landete mit genau 33 333 Kilometern auf dem vierten Platz. Beide Schulen lieferten laut Stadt einen guten Beitrag zum Gesamtergebnis der Stadt Tuttlingen. Ungefähr 2650 Radelnde sammelten in drei Wochen insgesamt 611 506 Kilometer. Damit liegt die Stadt Tuttlingen bislang auf dem ersten Platz in der Kategorie der Städte bis 50 000 Einwohner. Der Stadtradeln Aktionszeitraum läuft noch bis zum 30. September, ein Nachtragezeitraum folgt. Foto: Stadt Tuttlingen