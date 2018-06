Einziges Deutschland-Konzert von Texas

Ihre Hits kennt jeder, den Namen der Band dagegen nicht: Dabei haben Hits wie „I Don’t Want A Lover“, „Say What You Want“, „Put Your Arms Around Me“ „Summer Son“, „So Called Friend“ oder „Black Eyed Boy“ die schottische Band Texas in den 1990-ern zu einer der erfolgreichsten Radioacts nicht nur in ihrer britischen Heimat, sondern auch hierzulande gemacht. Am Samstag, 12. Juli, geben Texas ihr einziges Deutschlandkonzert im Festivalsommer – beim Honberg-Sommer in Tuttlingen. Ab 20 Uhr steht zunächst Singer/Songwriterin Gemma Ray aus Essex/GB als Support auf der Bühne.

Texas, von Bassist Johnny McElhone 1986 in seiner Heimatstadt Glasgow gegründet, klingt 2014 nicht weniger frisch als in den 1990-ern, als die Band mit ihren Chart-Hits erst den europäischen Markt, danach auch die USA eroberte. Schon die Debütsingle „I Don't Want A Lover“ schaffte es 1989 in die britischen Top Ten. Die Songschreiber der Band, Sängerin Sharleen Spiteri und Johnny McElhone, ruhten sich auf dem Erfolg nicht aus, sondern bastelten an einem neuen Sound.

Das führte 1996 zu dem Album „White On Blonde“ mit einer Reihe von Hitsingles im stilvollen, modernisierten Motown-Sound „Say What You Want“, „Black Eyed Boy“, „When We Are Together“ oder poppigen Songs wie „Inner Smile“. Gleich drei Top-Ten-Hits und ausverkaufte Konzerte selbst in Australien bescherte das Album der Band. 1999 wurde Texas dann zur meistgespielten Band im britischen Radio dank Singles wie „In Our Lifetime“ oder „Summer Son“.

Texas zeichnet sich durch eingängige Rocksongs und eine schöne Frauenstimme aus. Auch ohne den ganz großen Ruhm der Superstars zu erreichen, bleiben sie über die Jahre sehr erfolgreich. Das neue, achte Studioalbum „The Conversation“ (2013), mit dem die Band zurück zu ihren Wurzeln geht, beendete im vergangenen Jahr eine längere Kreativpause der Band.

Auf dem Honberg erwartet das Publikum bei Texas ein lässiger Mix aus Pop, Country, Rock und Soul – und im Vorprogramm mit Gemma Ray eine Künstlerin, die für das britische Musikmagazin Q klingt wie „Norah Jones auf Amy Winehouses Drogen“. Ray macht seit ihrem 15. Lebensjahr Musik und bezeichnet ihre düster hingehauchten Countryfolk-Songs als „emotionale Mini-Melodramen mit Blues-, Soul- und Gospelanleihen.“ Mit ihrem Retro Pop Noir stand sie schon mit Größen wie Marianne Faithfull, Amy Winehouse oder Lambchop auf der Bühne.

Tickets gibt es noch an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter Telefon 07461 / 91 09 9, oder online unter

www.honbergsommer.de