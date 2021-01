„Einzelhandel braucht Perspektiven“: IHK kritisiert Umgang der Politik mit Händlern

Eine Serie von Brandstiftungen in Biberach scheint aufgeklärt: Die Polizei hat am Sonntag eine 41-jährige Frau festgenommen. Laut Mitteilung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizeipräsidium Ulm steht sie im Verdacht, in den vergangenen Wochen Scheunen und Autos angezündet zu haben. Den von ihr angerichteten Schaden schätzen die Ermittler auf ungefähr 250.000 Euro.

Vier Schafe und deren drei Lämmer hatten am 2. Januar Glück im Unglück.