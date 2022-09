Einschulungsfeier in der Donauschule Nendingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

28 Mädchen und Jungen wurden in einer abwechslungsreichen Feier in der Donauschule willkommen geheißen. Begonnen hatte die Feier mit einem Wortgottesdienst, gestaltet vom Kollegium und unter Leitung von Dekan Koschar in der Pfarrkirche Nendingen. Anschließend begrüßte Schulleiterin Helene Buggle die ABC-Schützen und die zahlreich gekommenen Gäste im Schulhaus.

Die Klasse 2 trug mit ihrer Klassenlehrerin Alessia Carminitana das Sprechstück „Die Einschulung“ vor. Aufmerksam und interessiert verfolgten die neuen Schülerinnen und Schüler die lebendige Vorführung. Voller Vorfreude ging es dann zur lang ersehnten ersten Unterrichtsstunde mit den Klassenlehrerinnen Tamara Hipp und Jacqueline Bauhofer. Der Sektempfang für die Eltern und Gäste lud zu Begegnung und Gespräch ein. Viel Freude beim Lernen und ein tolle Gemeinschaft wünscht das Schulteam der Donauschule.