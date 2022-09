Einschulung der Erstklässler an der Wilhelmschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 16. September wurden die 64 neuen Erstklässler der Wilhelmschule in Tuttlingen eingeschult und durften ihre Klassenlehrer Frau Schumacher, Frau Maier, Herrn Hennecke und Frau Huniar erstmals kennenlernen. Sie wurden von den jetzigen Zweitklässlern mit Gesang und Schauspiel lautstark begrüßt. Wir wünschen allen neuen Schulkindern einen guten Start in ihr Schülerleben und ein erfolgreiches, erstes Schuljahr!