Einschränkungen für Bahnkunden wegen Brückenbauarbeiten

Wegen Bauarbeiten auf der Donaubahn (Donaueschingen – Tuttlingen – Sigmaringen – Ulm Hbf), die vom 30. Oktober, 21 Uhr, bis 6. November dauern, kommt es zu Einschränkungen beim Bahnverkehr. Darauf weist die DB-Regio hin. Grund der Bauarbeiten sind Brückenbauarbeiten.

Bei den Zügen der Linie RE 55 (DB Regio), RB 43a (SWEG), RS 3 (SWEG) gibt Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr mit Bussen in zwei unterschiedlichen Streckenabschnitten. Die Ersatzhaltestellen liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen.

Einstellen müssen sich Bahnkunden auf Ersatzverkehr mit Bussen im Streckenabschnitt 1: Bus RE 55 (DB Regio) zwischen Tuttlingen und Hausen im Tal (hält nicht an allen Haltestellen); Bus SEV (SWEG) zwischen Tuttlingen und Fridingen (nur Montag bis Freitag, nicht am 1. November.) und auf Ersatzverkehr mit Bussen im Streckenabschnitt 2: Bus RE 55 (DB Regio) zwischen Schelklingen und Ulm Hbf mit Halt in Blaubeuren, Bus SEV (SWEG) zwischen Schelklingen und Ulm Hbf mit Unterwegshalt an allen Haltestellen, Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Schelklingen und Ulm Hauptbahnhof.

Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen aus Platzgründen nicht möglich, so die Information. Die Fahrzeiten der Züge und Ersatzbusse sind auf bahn.de sowie im DB Navigator verfügbar.

Die Ersatzhaltestellen können sich Nutzer auch bei Google Maps anzeigen lassen und oder dort direkt eine Navigation starten. Eine Übersicht aller Ersatzhaltestellen der DB Regio Baden-Württemberg sind außerdem zu finden auf unserer Seite Regio Baden-Württemberg unter https://regional.bahn.de/regionen/baden-wuerttemberg/fahrplan/sev