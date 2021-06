Einkaufsservice für Senioren wird eingestellt

Der seit November 2020 angebotene Einkaufsservice für Senioren wird wieder eingestellt. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung bekannt gibt, fährt ab 30. Juli dafür wieder jeden Mittwoch und Freitag der Einkaufsbus.

Die Inzidenzwerte sinken und auch in Tuttlingen kehren die Menschen nach und nach zu einem normaleren Tagesablauf zurück. Deshalb wird am Donnerstag, 24. Juni, der Einkaufsservice eingestellt, kündigt die Stadtverwaltung an. Die Helferinnen und Helfer widmen sich wieder ihren eigentlichen Aufgaben im Jugendkulturzentrum, in der Schulsozialarbeit und beim Arbeiter-Samariter-Bund. Ab 30. Juli fährt dann wieder der Einkaufsbus jeweils am Mittwoch und Freitag.

Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und zum Schutz der älteren Bevölkerung in Tuttlingen wurde seit November 2020 ein Einkaufsservice für Senioren angeboten. Senioren konnten an zwei Tagen in der Woche ihre Bestellungen und andere notwendige Besorgungen im Seniorenbüro telefonisch anmelden und wurden dann von einem Team der Jugendsozialarbeit der Stadt und von Mitarbeitern des ASB beliefert. Der Einkaufsservice kam gut an und wurde von vielen Senioren gerne in Anspruch genommen.

Mit dem Einkaufsbus, einem Kooperationsprojekt zwischen der Stadt Tuttlingen und dem ASB, werden die Senioren zukünftig wieder nach Anmeldung zuhause abgeholt, in das Geschäft ihrer Wahl gefahren und nach dem Einkauf wieder nach Hause gebracht. Begleitet werden die Fahrten von einer ehrenamtlichen Person, die bei Bedarf behilflich ist. Die Gebühr beträgt 3 Euro und beinhaltet die Hin- und Rückfahrt. Für die Inhaber des Tuttlinger Seniorenpasses sind die Fahrten kostenlos. Für die Fahrten gibt es ein aktuelles Hygienekonzept – so muss zum Beispiel im Einkaufsbus ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.