Am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr hat eine Polizeistreife in der Dr. Karl-Storz-Straße eine Sachbeschädigung festgestellt. Ein Unbekannter schlug alle Scheiben des Wartehäuschens an der dortigen Bushaltestelle ein. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 / 94 10, entgegen.