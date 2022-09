Nach Nordkap-Tour: Nendinger empfindet 5000 Kilometer als psychische Erholung

Zehn Wochen unterwegs, mehr als 5000 Kilometer in den Beinen: Wilfried Vogt aus Nendingen ist bis ans Nordkap nach Norwegen geradelt. „Für mich war das die letzte große Radtour, auch altersbedingt“, sagt der 75-Jährige. Die Fahrt bis in den hohen Norden Europas sei noch einmal eine Art „Abrundung“ gewesen. „Ich sammele Radtouren wie andere Berge“, erzählt er über seinen Spleen. So habe er nach Touren zwischen 6000 und 8000 Kilometern noch eine Fahrt über 5000 Kilometer gebraucht. Und nach Fahrten in den Süden und Westen Europas sei nun der Norden das Ziel gewesen.

Ich bin dankbar und war motiviert, solche Touren noch machen zu können. Wilfried Vogt

Pandemiebedingt musste er die Tour allerdings in mehrere Etappen aufteilen. Die ersten Kilometer war er bereits 2020 mit seiner Frau Bruni gefahren. „Ich bin dankbar und war motiviert, solche Touren noch machen zu können. Ich könnte auch längst schon im Rohlstuhl sitzen“, schreibt Vogt, der seit sieben Jahren an der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralskelrose (ALS) leidet.

Nachdem Wilfried Vogt das Nordkap erreicht hat, geht es gut geölt zurück. Beim Hochschieben durch den eiskalten Nordkaptunnel – Brille und Rückspiegel beschlagen beim Verlassen – hört er ein „nerviges Quietschen, dass ich am Hinterrad ohne Hörgerate lokalisieren kann“. Das Rad bekommt etwas Schmiermittel und schon ist „Ruhe auf dem Rad“.

Kaffee trinken mit deutschen Campern

Auf seiner Rückfahrt kommen ihm zahlreiche Tourenradler entgegen: 20 meist in Zweiergruppe. Und im Quartier waren es noch mal sechs. „Hochbetrieb, wie bei den Bergsteigern auf dem Mount Everest.“ Bei nur noch 14 Grad fährt er ins nächste Hotel. Dort wird die Heizung hochgedreht und heiß geduscht. „Und dann habe ich mir das Halbfinale der deutschen Fußballerinnen angeschaut und mich über den Sieg gefreut.“

Nach 17 Tagen lässt Vogt die Nordsee hinter sich. Bei deutschen Wohnmobilfahrern bekommt er einen Kaffee, um sich aufzuwärmen. An den niedrigen Temperaturen war zu spüren, dass man sich noch im Nordpolarkreis befindet. „Den 70. Breitengrad habe ich aber schon unterschritten“, sagt der Nendinger, der sich bald wieder auf der „Wellenstraße“ oder besser in einer Achterbahn wiederfindet. Mit 50 Kilometern pro Stunde geht es den Berg hinunter, mit fünf km/h dann wieder hoch.

In Finnland muss Währung nicht getauscht werden. Aber was ist mit der Uhrzeit?

Erleichterung gibt es, als er nach Finnland hineinfährt. Nun muss er keine Währung mehr umrechnen. „Gut war, dass in allen Ländern mit eigener Währung die bargeldlose Zahlung super funktioniert hat, so brauchte ich keine der drei Landeswährungen einzutauschen“, ist Vogt zufrieden. Denn als er in Schweden eine Kaution in Münzen zurückbekommt, tauscht er diese, zur Gewichtseinsparung, gegen Schokoriegel ein.

Auf seiner Fahrt durch Skandinavien war Wilfried Vogt auch in zahlreichen Tunnel unterwegs. Nicht immer war das erlaubt. (Foto: Wilfried Vogt)

Sein Tagesziel Ivalo erreicht er nach 117 Kilometer gegen 17 Uhr. Oder später: Das WLAN beim Einloggen zeigt 18 Uhr an. „Ich dachte erst, die hätten die Uhr in einer Imbissstube nicht umgestellt. Aber tatsächlich. Helsinki ist eine Stunde weiter als wir in Deutschland und die anderen skandinavischen Länder“, berichtet Vogt, der seine Uhr am Tacho dann umstellt. „Dann kann ich zur gewohnten Zeit losfahren.“

Rentiere müssen sich von Vogt retten lassen

Hatten sich auf den vorherigen Fahrten die Elche noch vorm Fotoapparat des Nendingers versteckt, so muss Vogt nun Rentiere von der Straße verjagen, damit sie nicht angefahren werden. Ansonsten wiederholt sich die Landschaft. „Wald, Seen und flache Berge.“ Scheinbar gibt die Natur aber so viel Gutes her, dass Vogt sich abends eine „Wilde-Pilz-Pasta“ (wild mushroom Pasta) gönnt. Und zwar zweimal.

Ich lasse den Vegetarier außen vor und esse Steak. Wilfried Vogt

Scheinbar ist Vogt auf den Geschmack gekommen. Nach 250 Kilometer über Sodankylan bis nach Rovaniemi fasst er bei Essen gleich zweimal zu. „Ich lasse den Vegetarier außen vor und esse Steak.“

In den nächsten Tagen hat er es eilig. Er will nach Helsinki und nach Hause. Da passiert es. Bei Kilometer 4451 hat Vogt einen Plattfuß. Er baut das Rad aus, findet den Grund aber nicht. Auch das Einsetzen des Reserveschlauchs bringt nichts. Kaum hat er den mit seiner Minipumpe aufgepumpt und das Werkzeug eingepackt, ist er wieder platt. Ihm bleibt nichts übrig, als einige Kilometer nach Kemi zurückzulaufen. Auf Intervention eines anderen Fahrradfahrers wird ihm im Laden sofort geholfen. Sonst sei eine Wartezeit von mindestens zwei Stunden normal.

Finnische Radmechaniker sind überraschend großzügig

Der Monteur überprüft Schlauch, Ersatzschlauch und den Mantel. Ein drei Millimeter großer Glassplitter scheint der Übeltäter zu sein. Das Schieben des Rades mit Gepäck scheint das Loch auf „gut sichtbar“ vergrößert zu haben. Vogt will gerade 39 Euro bezahlen, als der Monteur sagt, dafür müsse er nichts zahlen. „Eine positive finnische Überraschung“, freut sich Vogt.

Nach eineinhalb Ruhetagen geht es auf die letzten 700 Kilometer. Alle Quartiere sind gebucht. Bei kühlen Temperaturen fährt er gen Süden. Lange auf annehmbaren Strecken, dann folgt eine Abzweigung auf eine Nebenstrecke: „Verdächtig“. Obwohl als asphaltiert im Navi ausgewiesen, kommt Vogt auf eine Erd- und Kiespiste mit vielen wassergefüllten Schlaglöchern. Ein Blick in die Karte verrät, einen anderen Weg gibt es nicht. Und die schlechten Strecken häufen sich.

Und dann geht es über Stock und Stein

Die Krönung passiert, als er von einem Kiesweg rechts abbiegen soll. „Aber da ist nichts. Dreimal fahre ich hin und her, steige ab und suche im Gebüsch.“ Und tatsächlich ist dort ein fast nicht sichtbares Wanderweglein durch Büsche, Stock und Stein sowie große und kleine Felsen. „Ich überprüfe die Route, ob es einen anderen Weg gibt, aber alle anderen Wege, auch mein jetziger Kiesweg, enden im Nichts. Wenn, dann hätte ich 50 Kilometer vorher eine andere und viel weitere Strecke mit Hauptstraßen nehmen müssen“, berichtet er. Ihm bleibt nichts übrig, als der angezeigten Route zu folgen.

Im Niemandsland: Zeitweise muss Vogt sein Fahrrad sogar durch Wälder schieben und tragen. (Foto: Wilfried Vogt)

„Da läuft freiwillig niemand durch und schon gar nicht mit einem bepackten Fahrrad. Mal stecke ich in einem Loch und bekomme nasse Füße, mal falle ich in die Heidelbeeren und das Rad auf mich. Dann Quatschen, Sumpffläche“, ärgert er sich. Mit Schieben, Zerren, Heben, Tragen oder in die Heidelbeeren fallen, erreicht er den richtigen Weg. Für einen Kilometer braucht er eine gute Stunde. „Selbst für mich war das eine sehr grenzwertige Zumutung.“ Die Schlussfolgerung: Nebenstraßen ohne Nummer sind zu 99 Prozent nicht geteert, also dringend zu vermeiden.

Auf der Fähre geht es in die Heimat

Mit Beginn der zehnten Woche geht der Blick schon gen Helsinki. Von dort soll die Rückfahrt nach Travemünde angetreten werden. Eine Warnweste, die er jeweils im Hafen tragen muss, weist ihn als Radler aus. Die Fähre durchpflügt die ruhige Ostsee mit 38 Kilometern pro Stunde, um die 1136 km lange Strecke von Sonntag 15 Uhr bis Montag 22.45 Uhr (finnische Bordzeit) zurückzulegen. Während das lädierte Fahrrad per Post zurück nach Nendingen kommt, setzt sich Vogt in den Zug. Über Lübeck, Hamburg, Stuttgart, Herrenberg, Rottweil geht es nach Tuttlingen, wo er von seiner Frau zehn Wochen nach dem gemeinsamen Start abholt.

„Zehn Wochen ohne Fernsehen, das Halbfinale und Finale der Fussballfrauen ausgenommen, und vor allem zehn Wochen ohne Nachrichten auf das Handy ist psychische Erholung pur“, sagt Vogt, als er wieder zu Hause ist.