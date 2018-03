Eine richtige Entscheidung

Die Gebäude von Immanuel-Kant- und Otto-Hahn-Gymnasium werden kein Kulturdenkmal. Das ist eine gute Entscheidung des Landesamts für Denkmalpflege in Stuttgart. Denn die Gebäude sind doch eher reine Zweckbauten als architektonisch schöne Gebilde.

Natürlich, so kann man argumentieren, in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg musste viel gebaut werden und das Geld war damals knapp. Diese Zeit muss auch für die Nachwelt erhalten bleiben. Dieser Gedankengang hat mit Sicherheit seine Berechtigung.

Nur: Schon allein die metallene Fluchttreppe an der Außenwand des IKG verdeutlicht stark: Das Gebäude ist einfach nicht mehr in seinem ursprünglichen Zustand. Schon in den Vorjahren hat die Stadt Hand anlegen lassen müssen.

Mit dem Prüfergebnis ist klar: Die Stadt muss nun in die Puschen kommen mit der Sanierung der beiden Schulen. Viel Zeit und Geld – immerhin mehr als eine Millionen Euro – sind bereits investiert worden. Und zudem wollen auch die Eltern und Schüler wissen, auf was für einer Art von Baustelle bald unterrichtet wird.