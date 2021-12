Eine Patenschaft für die „Gräfin von Paris“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es gibt so einiges, was Schülerfirmen bereits hergestellt haben, aber ein Wühlmaus-Verbiss-Schutz für Obstbäume ist sicherlich nicht allzu häufig. Die Schüler der KoBV/BVE der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule haben zusammen mit ihren Werkstattlehrern Florian Reck und Heiko Gönner sich genau dies als Produkt für die nächsten Jahre ausgesucht.

Herr Reck legt dabei Wert auf die Feststellung, dass zwar die Idee von ihm kam, aber Planung, Durchführung und Produktion komplett in der Hand der Schüler läge. Er erklärt auch gerne, was sich hinter dem Produkt verbirgt: Ein Wühlmaus-Verbiss-Schutz für Obstbäume ist ein Drahtgeflecht, welches rund um junge Obstbäume eingegraben wird und Wühlmäuse daran hindert, eben diese Obstbäume anzugreifen sprich sich zu verbeißen. Dadurch können die Bäume an Halt gewinnen, geschützt wachsen, bis sie so groß und stabil sind, dass sie das Drahtgeflecht nicht mehr benötigen. Da dieses nicht verzinkt ist, muss es auch nicht mehr mühsam ausgegraben werden, sondern vergeht rechtzeitig bevor es den Baum einschränkt.

Für die Schüler hat dieses einen mehrfachen Lerneffekt, sie produzieren etwas, das wirklich gebraucht wird, sie lernen mit Metall umzugehen und sie lernen auch Grundzüge wirtschaftlichen Handelns. Da müssen Materialkosten kalkuliert werden und ein Verkaufspreis festgelegt werden, der auch den guten Zweck finanzieren kann, den sich die Schüler gewählt haben. Von jedem verkauften Verbiss-Schutz geht ein Euro in die Pflanzung neuer Obstbäume. Dazu haben sie mit ihren Lehrern eine Patenschaft mit dem Hof Hafersack begründet, welcher mehrere Obstbaumwiesen betreibt. Besonders die „Gräfin von Paris“ hat es ihnen dabei angetan, eine besondere Birnensorte, welche die Schüler freilich durch ihren ausgefallenen Namen angesprochen hat. Die Betreiber des Hofes, Irina Hafner und Bernd Sax unterstützten die Schüler dabei gerne. Vertrieben wird der Verbiss-Schutz über die BODEG, (Genossenschaft der Bäuerlichen Vermarktung Oberes Donautal e. G.), wo auch im nächsten Herbst wieder Schutzkörbe aus der Steinbeis-Produktion gekauft werden können.

Es ist müßig zu erwähnen, dass die aktiven Schüler darüber hinaus auch Adventsgestecke, Türkränze und andere weihnachtliche Produkte vertreiben. Hinter der Abkürzung KobV und BVE verbergen sich junge Erwachsene zwischen 16 und 22 Jahren, die eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt suchen. Begleitet werden sie dabei von ihren Lehrern, den Jobcoaches und dem Integrationsfachdienst. 3 Jahre besuchen sie die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule und finden dabei ihren individuellen Weg. Das nächste Projekt steht auch schon in den Startlöchern: Ein Hasen-Verbiss-Schutz für Obstbäume wird gerade auf seine Praktikabilität getestet.