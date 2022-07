Eine leicht Verletzte und vier beschädigte Pkw

Bei einem Verkehrsunfall, der am Montagabend auf der als Einbahnstraße ausgelegten Möhringer Straße passiert ist, hat sich einer Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Durch den Unfall wurden vier Fahrzeuge beschädigt. Kurz nach 19.30 Uhr fuhr ein ortsunkundiger 18-Jähriger mit einem VW Golf auf der rechten Fahrspur der Möhringer Straße in Richtung Stadtmitte und wollte etwa im Bereich Moltkestraße beziehungsweise Kaiserstraße nach links abbiegen. Fälschlicher Weise davon ausgehend, dass es sich bei der Möhringer Straße nicht um eine Einbahnstraße, sondern um eine Fahrbahn mit Gegenverkehr handelt, blieb der junge Mann dabei auf der rechten Fahrspur der Möhringer Straße und setzte von dort zum Linksabbiegen an. Hierbei achtete der 18-Jährige nicht auf einen Mercedes der A-Klasse, dessen Fahrerin sich von hinten auf der linken Fahrspur der Möhringer Straße näherte. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos wurde der Mercedes nach links abgewiesen und prallte gegen zwei am linken Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Die Mercedes-Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste mit einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung in die Tuttlinger Klinik gebracht werden. An den vier beteiligten Fahrzeugen entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.