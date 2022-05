Eine jüdische Zeitreise

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Katholische Erwachsenenbildung in Tuttlingen freute sich, dass die lang ersehnte, aber coronabedingt zweimal abgesagte „Jüdische Zeitreise“ nun endlich stattfinden konnte. Das Gemeindehaus St. Josef bot den perfekten Rahmen dafür. Auch der Künstler, Dany Bober aus Wiesbaden, war sichtlich erfreut darüber, dass Live-Auftritte vor einem Publikum wieder möglich sind. Und dann entführte der jüdische Liedermacher und Sänger die anwesenden Gäste in eine gut zweistündige Zeitreise der jüdischen Geschichte. Neuvertonungen der Psalmen aus der Zeit König Davids und Salomons, gesungen in Hebräisch und Jiddisch, chassidische Volkslieder und spanisch anmutende Klänge in Spaniolisch, die Sprache der spanischen Juden, versetzte die Anwesenden in andere Zeiten und Gefilde. Gewürzt mit Anekdoten, Geschichten aus seinem eigenen Leben und viel Humor, schaffte Dany Bober es, den Reichtum der Jüdischen Kultur an diesem Abend erfahrbar zu machen. Das Publikum dankte es ihm mit lang anhaltendem Applaus.