Eine Jubiläumsführung mit Verspätung

Vor zwei Jahren stand eine besondere Führung an der Donauversickerung im Jahresprogramm des Schwarzwaldvereines Immendingen. Anlass war ein Jubiläum: Seit 50 Jahren zeigt und erklärt Wilhelm Werner Hiestand interessierten Besuchern dieses Naturphänomen. Mit zwei Jahren Verspätung durch die Pandemie konnte die Jubiläumsführung endlich stattfinden.

Wilhelm Werner Hiestand übernahm am 24. Mai 1970 bei einer Exkursion mit einem Bus voller Geographiestudenten die Führung am Höwenegg und an der Donauversinkung. Hierzu arbeitete er sich an der Hochschule intensiv in die Materie ein.

Damals konnte er nicht ahnen, dass er später einmal Lehrer und Realschulrektor in Tuttlingen und Immendingen und ab 1976 Vorstandsmitglied im Schwarzwaldverein sein würde und sein großes Wissen als Gästeführer gut gebrauchen könnte.

Seit seiner ersten Führung hat W. W. Hiestand ungezählten Gruppen, Schulklassen, Lehrerkollegien, Vereinen undsoweiter die Versickerungsstellen gezeigt und erklärt, zumeist ehrenamtlich. In kurzweiligen Führungen erläutert er jeweils sachkundig die geologischen und die historischen Hintergründe und zeigt besonders beachtenswerte Stellen. Dieses einzigartige Naturbesonderheit direkt vor unserer Haustüre findet dank der Tourismus-Aktivitäten von Tuttlingen und Immendingen zunehmend Beachtung und zieht immer mehr auswärtige Besucher an, die manchmal sogar extra mit dem Bus anreisen.