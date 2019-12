Im Klinkum Tuttlingen hat es in den vergangenen drei Jahren fünf Totgeburten gegeben. Damit werden Föten bezeichnet, die mehr als 500 Gramm Gewicht hatten. Ungeborene, die leichter sind, werden als Abort bezeichnet. Zwischen diesen beiden Kategorien gelte es zu unterscheiden, schreibt Sascha Sartor, Geschäftsführer des Klinikums Landkreis Tuttlingen. Fehlgeburten beziehungsweise Abort treten häufig am Anfang der Schwangerschaft auf, ein Klinikaufenthalt ist dabei oft nicht nötig. Der operative Eingriff, Ausschaben der Gebärmutterschleimhaut (Abrasio), findet in der Regel ambulant statt. Deshalb werden die Fälle auch nicht vom Klinikum registriert. Die Zahl der Totgeburten ist im Klinikum Landkreis Tuttlingen seltener. Weil das Krankenhaus keine Kinder-Intensivstation hat, dürfen in Tuttlingen eigentlich erst Kinder ab der 36. Schwangerschaftswoche geboren werden. In Notfälle, betont Sartor, werde man einer Schwangeren dennoch helfen.