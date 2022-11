Eine Geisel des Regimes: Mann wird tagelang im Iran festgehalten

In den Iran wird er so schnell nicht mehr zurückkehren. Über die Situation in seinem Heimatland will er aber doch sprechen. Und: unerkannt bleiben. Die Angst, der Arm des Regimes könnte auch nach Deutschland reichen, ist zu groß. Wie brutal die Herrschenden vorgehen, um ihre Macht zu sichern, hat er gesehen und auch selbst erlebt.

Es ist erst wenige Wochen her, dass Abdel X. (Name von der Redaktion verändert) aus dem Iran zurückgekehrt ist. Die Proteste nach dem plötzlichen Tod der Studentin Jina Mahsa Amini im Gewahrsam der Sittenpolizei haben gerade erst begonnen. Die Lage ist mehr als angespannt. „Eigentlich habe ich im Flughafen nur noch auf meine Koffer gewartet“, sagt Abdel X. Plötzlich steht ein Mann neben ihm, der ihn in einen abgetrennten Raum bringt.

Behandelt wie ein Verbrecher

„Bin ich ein Terrorist oder ein Spion?“, wendet Abdel X. ein, der als gebürtiger Iran sowohl den deutschen Pass als auch das Dokument der Islamischen Republik besitzt. Eine Antwort bekommt er nicht. Viel mehr muss er seine Technik – Laptop, Tablett und Mobiltelefon – abgeben. Die Geräte werden genauso wie die Pässe grundlos einbehalten. Der Koffer wird ihm erst Stunden später ausgehändigt. „Die haben alles durchsucht. Sogar das Innenfutter des Koffers haben sie aufgemacht“, erklärt er.

Zum Glück hatte ich keine Bilder gegen das Regime

Ihm ist klar: Er sitzt erst einmal im Iran fest. Druck, dass er seine Pässe und seine Geräte zurückbekommt, habe er keinen machen können. Im Gegenteil: Bei Nachfragen wird er noch mehr drangsaliert. Zunächst muss er die Passwörter für die Geräte rausrücken, findet sich wenig später im stundenlangen Verhör im Geheimdienstbüro.

„Die haben mich ausgequetscht. Was mein Leben, meine Familie, meinen Beruf betrifft. Zum Glück hatte ich keine Bilder gegen das Regime auf den Geräten“, sagt er. Tagelang muss er warten, bis er Pässe und Technik wieder hat. Innerhalb eines Tages kehrt er dem Iran den Rücken. Einfach nur raus - denn was er in der Zwischenzeit erlebt, hat sich eingebrannt. „Das hat mich mitgenommen“, sagt er.

Mit dem Motorrad mehrfach über Demonstranten gefahren

Es sind nicht die Barrikaden, die die Protestierenden auf den Straßen errichten. Es ist das brutale Vorgehen des Staats gegen seine Bürger. „Die Gardisten, das sind Söldner“, berichtet er und schüttelt den Kopf. In Deutschland zurück habe er per Video gesehen, wie jemand mehrfach mit einem Motorrad über einen am Boden liegenden Menschen gefahren sei und diesen – eh schon halbtot – dann erschossen habe.

Die Gardisten, die haben mit Schrotgewehren in die Menge geschossen. Abdel X

„Ich weiß nicht, ob ich das noch Mensch nennen kann.“ Aus seiner Unterkunft sieht er, wie die Demonstranten vom Tränengas gepeinigt durch die Straßen irren. Manch einer klopft oder wird von Abdel X. hereingeholt. Manche liegen auf den Treppenstufen vor der Unterkunft. „Die Gardisten, die haben mit Schrotgewehren in die Menge geschossen“, sagt er. Teile der Munition seien auch in die Fensterscheibe seines Quartiers eingeschlagen. „Der Schah hat auch nicht so viel Gutes für die Bevölkerung gemacht. Aber das Regime jetzt ist ein anderes Kaliber.“

Aus Sicht von Abdel X. handeln die Herrschenden so, weil es bei ihrem Machterhalt vor allem um viel Geld geht. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Dollar-Millionäre im Iran um ein Viertel auf 250000 Personen gestiegen. In einem Land, in dem 30 Prozent der 84 Millionen Einwohner unterhalb der Armutsgrenze leben, ein verschwindend geringer Anteil. „Denen, und den Leuten, die das Regime unterstützen, geht es gut. Der Rest schaut in die Röhre.“

Iranisches Volk wird weiter protestieren

Von daher glaubt Abdel X. auch nicht, dass die Proteste schnell enden oder sich dauerhaft unterdrücken lassen. Der Tod von Amini und die Diskussion über das Tragen des Kopftuchs der Frauen sowie Rolle der Sittenpolizei seien dieses Mal der Aufhänger für den Protest. „Es leiden doch nicht nur die Frauen. Das ganze Volk leidet.

Die Proteste gehen weiter, selbst wenn das Regime sagt, dass sie beendet seien. Die Menschen werden wieder einen Grund suchen, um zu protestieren“, sagt er. Letztlich sei es nur die Frage, wie stark das Aufbegehren werde. Momentan, meint Abdel X., halte sich ein großer Teil der Bevölkerung noch aus den Protesten raus. Denn: Sobald man aktiv gegen das Regime sei, müsse man auch „aktiv mit dem Tod rechnen.“

Deutsche Politik erst zögerlich, nun mit Haltung

Von der deutschen Politik war er anfangs ein Stück weit enttäuscht. Das Verhalten sei doch eher zurückhaltend gewesen. Vielleicht, um gute Handelsbeziehungen nicht zu gefährden. Mittlerweile haben aber deutsche Spitzenpolitiker eindeutig Position für die Demonstranten bezogen. Weil Protestierende nun zur Todesstrafe verurteilt werden – hunderte Protestierende wurden getötet, mehr als 10.000 Menschen verhaftet – hat die Europäische Union weitere Sanktionen beschlossen.

Nach der Sittenpolizei betrifft es dieses Mal die Führung der Revolutionsgarden und einer Miliz, die an der Unterdrückung der Proteste beteiligt war. Gegen 126 Personen wurden Vermögenssperren und Einreiseverbote ausgesprochen. „Das ist der richtige Weg. Die Sanktionen müssen die regimetreuen Menschen treffen und nicht die normale Bevölkerung.“

Ich war fünf Tage wie gelähmt und bin gottfroh, dass ich da raus bin. Abdel X

Was Abdel X. Hoffnung macht, ist die Tatsache, dass die iranische Bevölkerung mit einem Durchschnittsalter von 31,9 Jahren sehr jung ist. Zum Vergleich: Das Durchschnittsalter in Deutschland liegt bei 44,6 Jahren. Und die jungen Iranerinnen und Iraner sind gut gebildet. „Die haben fast alle studiert und kennen sich aus“, sagt er. Damit können sie auch den Wert von Wahlen unter dem Regime einschätzen, setzen auf den Protest oder die Abstimmung mit den Füßen. Laut Abdel X. würden junge Iraner zunehmend das Land verlassen. „Vielleicht sind die Herrschenden aber auch froh, wenn die Aufmüpfigen das Land verlassen“, meint er.

Ihn wird es in den Iran so schnell nicht zurückziehen. „Ich war fünf Tage wie gelähmt und bin gottfroh, dass ich da raus bin.“