Mit einem Festgottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Petrus und Jakobus Major Nendingen hat am Sonntag die katholische Seelsorgeeinheit das 25-jährige Priesterjubiläum von Dekan Matthias Koschar und Pfarrer Richard Grotz gefeiert.

Der Gottesdienst wurde vom Nendinger Kirchenchor unter der Leitung von Tobias Glänz mitgestaltet. Viele Gläubige waren gekommen, um den beiden Jubilaren zu gratulieren. Darunter waren vom Dekanat Tuttlingen-Spaichingen der Vorsitzende Norbert Schnee und von der Stadt Tuttlingen Erster Bürgermeister Emil Buschle. Beide überbrachten ihre Glückwünsche in einem Grußwort.

Für die Gesamt-Kirchengemeinderat in der Seelsorgeeinheit überbrachten Glückwünsche und Geschenke für St. Gallus Renate Gökelmann, für Maria Königin Cornelia Seiterich-Stegmann und für Nendingen Matthias Sattler.

In einem humorvollen Beitrag nannten sie die beiden Pfarrer als eine „einzigartige Groko“, die seit 21 Jahre in krisenfester, gelingender Realsierung die Dinge in der Seelsorgeeinheit Tuttlingen-Nendingen beherrsche.

An besondere Projekte erinnert

Sie erinnerten stellvertretend an einige Highlights, wie die neue Orgel für Nendingen, die Neugestaltung des Kirchvorplatzes, die Gloriosa und den Kindergarten-Neubau in Maria-Königin sowie in der St. Gallus-Gemeinde das herrliche Zimbelgeläut, die Restaurierung der Orgel, der Gallusbrunnen zwischen Pfarrhaus und Kirche sowie der Brunnen vor dem Gemeindehaus „Josefle“.

1997 kamen beidePfarrer nach Tuttlingen

Die Priesterweihe spendete den beiden Jubilaren 1993 der damalige Bischof der Diözese Walter Kardinal Kasper in der Abteikirche der Benediktiner in Neresheim.

1997 kamen die beiden Pfarrer nach Tuttlingen und sind seither als beliebte Seelsorger tätig.

Bei einem kleinen Stehumtrunk mit Wurstvesper feierten die Gäste im Bischof-Moser-Haus mit den Jubilaren das besondere Ereignis.