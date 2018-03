Eine Drehleiter für Oberleitungen und Rettungseinsätze

Einen außergewöhnlichen Sonderwagen für die Freiburger Verkehrs AG hat in dieser Woche das Tuttlinger Unternehmen Flesch Arbeitsbühnen ausgeliefert. Die Kabine des Wagens der Marke MAN wurde bei dem Münchener Fahrzeug- und Maschinenbaukonzern in der Breite um 25 Zentimeter verschmälert. Dazu hat das Fahrzeug eine Drehleiter bekommen, damit die Verkehrs AG auch in schwierigem Gelände oder in den engen Straßen der Stadt an die Oberleitungen kommen kann.

Das Auftragsvolumen umfasste rund eine halbe Million Euro. Die Bauzeit habe 18 Monate betragen, von der Ausschreibung bis zur Auslieferung habe es sogar drei Jahre gedauert. „Wir sind im Sondergeräte-Bereich bekannt“, erklärt Geschäftsführer Gerhard Flesch, warum das Tuttlinger Unternehmen den Zuschlag bekommen hat.

Das neue Fahrzeug, das ein Gewicht von 18 Tonnen hat, sei auf eine Lebensdauer von 25 Jahren angelegt. Neben der langen Drehleiter war es eine besondere Herausforderung, die Isolation nach den Anforderungen der Verkehrs AG hinzubekommen. „Es war eine dreifache Isolierung gefordert“, berichtet Flesch. Regentropfen würden per Lotuseffekt zerstäubt. Nur so könne das Fahrzeug bei jeglichen Witterungsbedingungen zum Einsatz kommen.

Dass das Fahrzeug außergewöhnlich ist, ist auf den ersten Blick zu erkennen. Schließlich ist es von Flesch auch mit Blaulicht und Martinshorn ausgestattet worden. Der Wagen kann daher auch von der Feuerwehr als Rettungsfahrzeug angefordert werden und mit Sonderlicht durch Freiburgs Straßen rasen. „Das ist einmalig“, meint der Geschäftsführer.

„Es war uns klar, dass, wenn das Konzept steht, es noch viele Änderungen an dem Fahrzeug geben wird“, erklärt Flesch-Mitarbeiter Silverio Fois, warum die Arbeiten an dem Sonderfahrzeug so lange gedauert haben. Die Arbeiten bei MAN, mit denen etwa die Kabine verschmälert worden ist, hätten die Tuttlinger kontinuierlich begleitet. Und umgekehrt hatten sie auch die Verkehrs AG über den Stand der Arbeiten informiert. „Die Freiburger haben uns dargestellt, wie die Einsätze mit dem Wagen aussehen und mit welch unberechenbaren Begebenheiten sie konfrontiert werden“, sagt Fois, der den Wagen als „Schweizer Taschenmesser der Arbeitsbühnen“ bezeichnet.

Auch an die Umwelt sei gedacht worden: So hat Flesch den Wagen mit einer Batterie ausgestattet, die für das Aus- und Einfahren der Drehleiter sorgen kann. Das sei auch aufgrund der Feinstaubproblematik in den Städten wichtig. Mithilfe eines Knopfdrucks fährt diese sogar ganz automatisch in die Ausgangsposition zurück.