Einbruchsserie in der Innenstadt: Unbekannte steigen 14 Mal in einer Nacht ein

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch die Tuttlinger Innenstadt unsicher gemacht. Insgesamt 14 Einbruchsdelikte hatte die Polizei aufzunehmen. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang aus.

Bei der Auswahl ihrer Objekte waren die Unbekannter nach Angaben der Polizei nicht wählerisch. Sie brachen in eine Fahrschule, Friseur, Handwerksbetrieb, Sonnenstudio oder Schule ein. Viermal schafften es die Täter nicht, in das ausgesuchte Gebäude einzusteigen.

In sechs Fällen kamen sie zwar hinein, nahmen aber nichts mit. Aus einer Gaststätte in der Königstraße entwendeten die Unbekannten einen aufgestellten Zigarettenautomaten. In einem Bäckerei-Imbiss nahmen sie die Registrierkasse mit. Bei einem Dienstleistungsunternehmen in der Bahnhofstraße fehlen sechs Laptops.

In einem Handwerksbetrieb in der Unteren Hauptstraße fanden die Diebe eine Briefmarkensammlung und Bargeld. Der Wert des gesamten Diebesguts und der entstandene Sachschaden gehen jeweils in die Tausende.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit der Einbruchsserie zu tun haben könnten wird gebeten, sich zu melden unter Telefon 07461 / 941 0.