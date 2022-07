Einbruch in Tuttlinger Firma: 1000 Euro gestohlen

Ein unbekannter Täter ist in den Abend-/Nachtstunden auf Freitag in eine Firma auf der Rudolf-Diesel-Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelte er im Zeitraum von 17.30 bis 7.10 Uhr ein Fenster auf der Gebäudeseite eines Betriebs für Kopfbedeckungen auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten.

Anschließend durchsuchte der Täter mehrere Schränke, erbeutet aber lediglich etwas Kleingeld. An der Fassade, dem aufgehebelten Fenster und einer davor angebrachten Jalousie entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Firma festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.