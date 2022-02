Einbruch in IKG-Baustelle: Diebe stehlen Leuchten

Im Laufe der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in die Räume der derzeitigen Baustelle des Immanuel-Kant-Gymnasiums im Tuttlinger Mühlenweg eingebrochen. Laut Polizei haben sie daraus 65 hochwertige Elektroleuchten sowie diverse Werkzeuge gestohlen.

Die Täter hebelten an der Ostseite des Gebäudes eine vorhandene Bautür auf und gelangten so in das Innere. Von einem vorhandenen Lager einer dort beschäftigten Elektrofirma entwendeten die Einbrecher dann die 65 Leuchten der Marke Ridi Spectral im Gesamtwert von rund 10 000 Euro. Mit den Leuchten und diversen Werkzeugen der in der Baustelle beschäftigten Handwerksbetriebe verließen die Eindringlinge die Baustelle wieder.

Für den Abtransport der gestohlenen Leuchten dürften die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug, vermutlich einen Kleintransporter, benutzt haben. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Tuttlingen, Telefon 07461/9410, entgegen.