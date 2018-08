Einbrecher haben sich in der Nacht zum Donnerstag gegen 3 Uhr Zutritt zu einem Büroraum des Tedox-Marktes in der Ludwigstaler Straße in Tuttlingen verschafft. Die Täter warfen mit Steinen ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Schaden am Gebäude wird auf vorläufig 1000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier bittet um Hinweise unter Telefon 07461 / 941-0.