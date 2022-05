Einbruch bei Firma in Tuttlingen

Über das vergangene Wochenende sind unbekannte Täter in eine Firma auf der Rudolf-Diesel-Straße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Herstellers chirurgischer Instrumente und hebelten im Inneren zahlreiche Türen auf. Ob und was die Eindringlinge erbeuten konnten, muss noch überprüft werden. Die Höhe des an den Türen verursachten Sachschadens ist bislang ebenfalls noch nicht bekannt. Personen, die über das Wochenende Verdächtiges im Bereich der Firma festgestellt haben oder sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 / 94 10 in Verbindung zu setzen.