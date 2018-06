Einbrecher stiehlt Schmuck

Ein Unbekannter hat aus einer Wohnung in der Nendinger Allee Uhren und Schmuck von beträchtlichem Wert gestohlen. Laut Polizei soll der Einbrecher am vergangenen Donnerstag oder Freitag in die Wohnung eingestiegen sein. Das 91 und 88 Jahre alte Ehepaar bemerkte das Fehlen der Wertgegenstände am Freitagabend.

Wie genau der oder die Täter in die Wohnung gelangen konnten, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt in der Sache und sucht nach Zeugen. Wer am Donnerstag und Freitag im Bereich der Nendinger Allee/Kniestraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich unter Telefon 07461 9410 zu melden. (pz)