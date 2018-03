Einbrecher stehlen Kasse aus Döner-Bude

Unbekannte Täter sind am Samstag in einen Döner-Imbiss in der Bahnhofstraße eingedrungen und haben die Registrierkasse gestohlen.

Die Täter schlugen die Scheibe eines Fensters ein. Durch das Loch entriegelten sie das Fenster und stiegen ein. An der Theke des Lokals schnitten sie das Stromkabel der Registrierkasse durch und nahmen sie mit. In der Friedrichstraße warfen die Täter die Kasse solange mit Gewalt zu Boden, bis das Geldfach herausbrach. Das darin aufbewahrte Bargeld nahmen sie mit, die Kasse blieb liegen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.