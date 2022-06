Einblick ins Tuttlinger Hochschulleben

Ein vielfältiges Programm hat sich der Hochschulstandort Tuttlingen der Hochschule Furtwangen für den Tag der offenen Tür einfallen lassen. Am Mittwoch, 29. Juni, steht der Campus allen offen, die sich für ein Studium interessieren und einen Einblick ins Hochschulleben erhalten möchten. Ab 14 Uhr werden Schnuppervorlesungen angeboten, die interessante Studieninhalte anschaulich machen und Titel tragen wie „Visuelle Wahrnehmung und der digitale Rückspiegel“ oder „Bionik: Was wir von Schnecken lernen können“. Zwischen 14 und 17 Uhr können Besuchende den Campus besichtigen, an Führungen durch Labore und die Bibliothek teilnehmen und sich bei der Studienberatung individuell informieren. Zwischen 17 und 19 Uhr stellt auch das Innovations- und Forschungszentrum IFC seine Räumlichkeiten mit Laboren und Maker Spaces vor und bietet Kurzvorträge zu aktuellen Themen wie zum Beispiel der Wasserstofftechnologie an.

Für den Studienbeginn zum kommenden Wintersemester können sich Interessierte noch bis 15. Juli bewerben. „Die Besonderheit unseres Studienangebots in Tuttlingen ist die enge Zusammenarbeit mit der Industrie“, beschreibt Dekan Prof. Dr. Albrecht Swietlik die Vorteile des Studienstandortes.