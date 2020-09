„Ein zweischneidiges Schwert“: Warum die Kripo im Tuttlinger Mordfall nicht alle Informationen preisgeben kann

Der Mordfall in der Tuttlinger Hermannstraße hat die Öffentlichkeit erschüttert. Redakteur David Zapp hat mit dem Dieter Popp, Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeit des Polizeipräsidiums Konstanz, und Polizeisprecherin Sandra Kratzer über die Arbeit an dem Kriminalfall gesprochen und wie die Polizei in einem solchen Fall mit Informationen an die Öffentlichkeit geht und was sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben kann.

Aus welchen Gründen bekommt die Öffentlichkeit bei Kriminalfällen wie beim aktuellen Mordfall in Tuttlingen nicht früher genauere Informationen zur Tat und zum Täter?

Dieter Popp: Das hat mehrere Gründe. In erster Linie hat – gerade bei Straftaten wie Tötungsdelikten, Mord und Raub – die Pressehoheit bei uns die Staatsanwaltschaft. Das heißt: Alles, was wir kommunizieren, ist immer eng mit der Staatsanwaltschaft abzuklären und bedarf deren Genehmigung. Zeitgleich haben wir unsere Ermittler – im Tuttlinger Mordfall die Kriminalpolizei. Auch hier gilt es: Alles, was wir nach außen kommunizieren, eng abzustimmen.

Dieter Popp, Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeit des Polizeipräsidiums Konstanz (Foto: PZ)

Welche Gründe hat diese enge Abstimmung?

Popp: Natürlich sind wir von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit diejenigen, die Ermittlungsergebnisse nach außen berichten beziehungsweise veröffentlichen. Wir sind der Ansprechpartner für die Medien. Aber wir müssen strikt darauf achten: Was ist ermittlungsrelevant? Was ist Täterwissen? All diese Dinge dürfen nicht in einer Meldung erscheinen – aus zwei Gründen. Aus ermittlungstaktischen Gründen: Es kann nämlich gut sein, dass nur dieses Täterwissen zur Überführung des Täters führen kann. Wenn wir das fälschlicherweise kommunizieren würden – und das passiert, wenn man schnell und ad hoc berichtet –, kann es möglich sein, dass hinten heraus dem Täter die Tat nicht mehr nachgewiesen werden kann. Oder: der Staatsanwalt ist aufgrund der erfolgten Berichterstattung gezwungen, bei der Anklage vom eigentlichen, gegebenenfalls schwerwiegenderen Tatbestand abzuweichen und kann nur noch einen anderen, schwächeren Tatvorwurf zur Anklage bringen, weil durch die Kommunikation die eigentliche Tat, obwohl begangen, sagen wir „verbrannt“ ist.

Bleiben wir beim aktuellen Mordfall in Tuttlingen. Ist es da nicht auch ein schmaler Grat für die Polizei, sich mit Informationen zur Tat rar zu machen? Schnell schießen vor allem in den sozialen Medien Gerüchte und Fake News ins Kraut, wenn es keine Informationen zu der Tat gibt. Da stehen Sie als Polizei und wir als Medien gleichermaßen in der Schusslinie des öffentlichen Interesses. Die Leute sind beunruhigt und wollen wissen, warum dort ein Mann in den Morgenstunden erstochen wurde und ob da in Tuttlingen ein Irrer herumläuft, der wahllos Menschen tötet oder gab es eine Beziehung zwischen Opfer und Täter. Muss man da die Menschen mit Informationen nicht beruhigen?

Sandra Kratzer: Tatsächlich ist das ein zweischneidiges Schwert oder auch ein „schmaler Grat“. Bleiben wir eng am aktuellen Fall. Hier galt beziehungsweise gilt es neben anderen Dingen noch zu prüfen, ob da tatsächlich eine Beziehung zwischen dem Tatverdächtigen und dem Opfer bestand. Man kommt beispielsweise durch Zeugenvernehmungen schnell an eine Person, die man dann auch vorläufig festnimmt. Aber dann muss man erst einmal schauen: Passt das? Oder passt das nicht? Wenn ich – aufgrund der angedeuteten Zwänge – vorschnell und nicht verifiziert eine Information herausgebe, dass die beiden möglicherweise in einem Verhältnis zueinander standen und fünf Tage später muss ich das wieder revidieren, dann bringt das auch nichts, eher noch mehr Unsicherheit in der Bevölkerung. Für uns war in erster Linie sehr wichtig, dass wir der Bevölkerung signalisieren: Dieser Mensch, der die Tat vermutlich begangen hat, den haben wir jetzt vorläufig festgenommen! Aber jetzt müssen wir in diffiziler und zeitintensiver Ermittlungsarbeit wirklich noch mehr Informationen zu der Tat rankriegen – das große Stück Arbeit der Ermittler, um die Sache auch gerichtsverwertbar zu machen. Und doch haben wir versucht, die Bürger durch diese Meldung der vorläufigen Festnahme ein Stück weit zu beruhigen. Alles andere ist wirklich noch Spekulation und bedarf weiterer Ermittlungen.

Polizeisprecherin Sandra Kratzer (Foto: PZ)

Spekulationen ist das Stichwort. Seit die sozialen Medien existieren, sind wir Medien ständig mit kursierenden Unwahrheiten, Mythen und halbgaren Gerüchten konfrontiert, den wir dann nachgehen und diese aufklären müssen, bevor sie sich weiter verbreiten. Und auf dieser Grundlage sind wir als Zeitung erpicht darauf, mehr Informationen über den aktuellen Mordfall zu bekommen, um etwa Gerüchten vorzubeugen, der Täter laufe in Tuttlingen wieder frei herum. Das sorgt für Verunsicherung und Angst in der Bevölkerung und Zweifel kommen auf, ob man der Zeitung und der Polizei noch glauben kann. Wie gehen Sie mit diesem Zwiespalt um?

Popp: Die Fake News – ich nenne diese jetzt einfach so – werden forciert durch die Schnelligkeit der sozialen Medien. Die beschäftigen uns auch, genauso wie die Medienlandschaft durch die gezwungene, schnelle Informationspflicht, die daraus erwächst. Nichtsdestotrotz müssen wir uns tatsächlich mit Meldungen zurückhalten, wenn es zu Detailfragen bei Ermittlungen geht. Wenn wir irgendetwas aus dem Ermittlungsbereich preisgeben – das kann schon das Tatwerkzeug sein – könnte dies den Ermittlungserfolg und möglicherweise am Ende auch die Verurteilung eines Straftäters vereiteln. So bekommen wir als Pressestelle der Polizei von unsern Ermittlern oder auch von der Staatsanwaltschaft beispielsweise auferlegt, keine Informationen zum Tatwerkzeug herauszugeben. Ein banaler Sachverhalt, den wir nicht berichten dürfen, weil dieser ermittlungsrelevant ist oder sein könnte. Da können wir tatsächlich, wie schon angeführt, Probleme für den Ermittlungserfolg bekommen.

Kratzer: Aber ja, wir bekommen auch im umgekehrten Fall Probleme, weil wir natürlich sehen, dass sich solche Gerüchte entwickeln. Und unsere Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit bekommt zudem auferlegte Zwänge, weil die Medien permanent nach Informationen fragen, weil diese Gerüchte kursieren. Trotzdem müssen wir, so leid es uns tut, bei den schmalen Informationen bleiben, um die ganzen Ermittlungen nicht zu gefährden. Das obliegt der Staatsanwaltschaft, denn deren Kompetenz ist die Überführung des Straftäters mit der Konsequenz der Verurteilung. Und wenn seitens der Öffentlichkeit aufgrund des Bedürfnisses, Informationen zu bekommen, so etwas fehl läuft, dann kann unser Rechtsstaat nicht so agieren, wie es sein muss.

Welche Möglichkeiten bleiben Ihnen dann, um kursierende Gerüchte auszuhebeln oder solchen Druck aus der Öffentlichkeit abzupuffern?

Popp: Wenn wir tatsächlich Gerüchte haben wie dieses, „…der Mann sei wieder auf freiem Fuß…“, dann können wir gegensteuern. Das können wir kurz mit der Staatsanwaltschaft und den Ermittlern abklären, was wir auch gemacht haben. In der Folge haben wir eine Meldung rausgegeben: „Achtung Fake News! Mann sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft.“

Kratzer: Unter anderem auch aus diesen Gründen haben wir uns bei der Polizei modernisiert und pflegen einen eigenen Account bei Facebook und anderen sozialen Medien, damit wir auch in solchen Fällen zeitnah gegensteuern können. Mit dem polizeilichen Auftritt in den sozialen Medien erhoffen wir uns auch, dass sich die Menschen die „faktischen“ Informationen bei der Polizei holen und eben nicht von irgendeinem, der bei Facebook & Co. Falschinformationen oder gar bewusst Fake News postet. Wer Angst hat oder sichergehen will, der bekommt die reellen und sachlichen Informationen bei uns. Da bekommen wir auch zahlreiche private Anfragen auf unseren Polizeiaccount. Und wir haben ständig jemanden hier, der diese Anfragen auch beantwortet. Nicht nur für sonstige polizeilichen Mitteilungen, sondern eben auch wegen der Fake News ist die Polizei seit geraumer Zeit auf diesen Plattformen unterwegs, um eventuellen Falschinformationen zu polizeilichen Sachverhalten gegenzusteuern.

Wie sieht es da mit der Akzeptanz und der Glaubwürdigkeit der Polizei auf diesen Kanälen aus?

Popp: Sie haben es ja schon angedeutet mit der Frage, ob man der Polizei überhaupt noch trauen kann. Das ist unsere oberste Maxime, keine Falschnachrichten zu veröffentlichen. Mit einer Ausnahme: Wir wissen es selbst nicht besser. Es kann sein, dass sich etwas im Nachhinein anders darstellt, als zuvor angenommen und wir einem Irrtum aufsitzen. Das, was die Polizei berichtet, entspricht den Tatsachen und muss auch den Tatsachen entsprechen – reduziert auf das, was wir berichten können. Daher möchte ich betonen, dass die Informationen der Polizei – sei es auf dem Polizeiportal, in der Zeitung oder auf Facebook – glaubhaft sind. Sie entsprechen den bis zur Veröffentlichung festgestellten Tatsachen. Es gäbe nichts Schlimmeres, wenn wir absichtlich Falschmeldungen bringen würden. Dann wäre das Vertrauen in die Polizei verloren! Die Medienlandschaft und die Bevölkerung würde uns nicht mehr, würden uns nie mehr trauen. Falschmeldungen, Unwahrheiten oder Fake News veröffentlicht die Polizei nicht.

Kratzer: Man kann es daran sehen, wie viele Follower unsere Facebook-Seite hat. Die Bürger schauen schon auf unserer Seite und informieren sich da. Doch leider gibt es immer wieder welche, die sich ihre Informationen über Spekulationen im Netz, über Gerüchte, ja bis hin zu den Fake News holen und diese Fehlinformationen und unsachlichen Informationsquellen dann auch noch für „bare Münze“ nehmen.

Welche Gründe hat es aus Sicht der Polizei, die Nationalität eines Täters zu nennen? Seit der Silvesternacht in Köln 2015 sind auch wir Tageszeitungen wieder dazu übergegangen, die Nationalität von Straftätern zu nennen, da im Zuge der Pegida-Bewegung die Medien der Vertuschung und dem Vorenthalten dieser Informationen als „Lügenpresse“ bezichtigt wurde.

Popp: Auch für die Bevölkerung muss klar sein: Alles was die Polizei macht, muss rechtlich fundiert sein. Die Auskunftspflicht der Behörden, so auch die der Polizei, ergibt sich aus einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und geht einher mit dem Landespressegesetz. So auch, dass die Polizei die Nationalität von Straftätern in Einzelfällen nennen muss und so ist auch festlegt, wann sie es nicht darf. Das alles ist abgeschirmt durch den Pressekodex des Deutschen Presserats. Bis 2014 war klar, dass Nationalitäten in Pressemeldungen nichts verloren haben, soweit sie die Tat nicht betreffen. Bei einem Verstoß gegen das Ausländerrecht kann ich allerdings unschwer die Identität verschweigen.

Dann kam 2014/15 mit der Flüchtlingswelle und der Silvesternacht in Köln mit entsprechenden Straftaten. Und es war tatsächlich so, dass die Öffentlichkeit aus jeder Richtung gefordert hat, diese Täter mit Namen zu nennen, woher sie kommen und was sie sind. So haben wir in vielen Gesprächen mit dem Presserat und der Justiz beschlossen, von dem bisherigen Kodex abzuweichen und eher Nationalitäten nennen, um der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, alles einzuordnen. Mittlerweile hat sich das aber wieder abgeschwächt. Das ist auch richtig so, denn die Welle der Straftaten wie Vergewaltigungen, die wir hatten, ist absolut auf einem Minimum. Es ist nunmehr nicht mehr erforderlich, Nationalitäten zu nennen, sofern sie nicht im direkten Zusammenhang mit der Tat stehen.

Es ist im Grunde egal, ob derjenige, der gegen die Maskenpflicht verstößt oder einen Ladendiebstahl begeht, einbricht oder jemanden schlägt, aus Deutschland kommt, aus der Türkei, Westafrika oder einem anderen Land. „Der“ Betroffene oder Täter – sozusagen als nationales Neutrum – verstößt gegen die Maskenpflicht, begeht einen Ladendiebstahl, bricht ein oder schlägt jemanden.

Im aktuellen Mordfall in Tuttlingen waren zwei Nationalitäten berührt, sodass man diese benennen kann oder könnte. Aus einer unserer mit der Staatsanwaltschaft abgestimmten Polizeimeldungen war ersichtlich, dass die Tat nach bisherigem Ermittlungsstand nichts mit der Nationalität zu tun hat. Mitunter auch um der Bevölkerung klarzumachen, dass weder die Medien „Lügenpresse“ sind, noch die Polizei oder Staatsanwaltschaft beabsichtigt, etwas zu verschweigen, haben wir die Nationalität in einer unserer Meldung genannt.

Kratzer: Bei der ersten Pressemeldung haben wir es aus eben diesen Gründen weggelassen, weil es nichts zur Sache tut. Aber dann kamen zunehmend die Anfragen der Medien - sicher auch forciert durch das starke Interesse der Bevölkerung daran, welche Nationalität der Tatverdächtige hat. Nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt haben wir die Nationalität dann im zweiten Schritt genannt. Wir diskutieren bei jedem Delikt, ob wir es machen oder nicht. Und wenn wir es machen, dann nur, wenn die Nationalität im direkten Zusammenhang mit der Tat steht, oder dann auch nur, weil wir die direkten Anfragen dazu bekommen. In diesem Fall werden und wollen wir nicht lügen und dürfen dies auch nicht. Natürlich – und dies entspricht den gesetzlichen Vorgaben – ist eine solche Veröffentlichung immer eng mit der „Herrin des Verfahrens“, nämlich der zuständigen Staatsanwaltschaft und auch den Ermittlern abzustimmen.