Ein Young Boy auf den Spuren von Frank Rijkaard

Ein Spiel zum Vergessen heißt es aus Reutlingen zum Landesliga-Duell zwischen Young Boys Reutlingen und dem VfL Mühlheim. In der Tat: Für die Gastgeber war es mittlerweile die siebte Niederlage von elf durchgeführten Paarungen. Es war nicht nur die Niederlage. Es war auch, wie sich die Gastgeber auf der Reutlinger Kreuzeiche-Sportanlage gaben. In der heißen Schlussphase kam es dick für die Young Boys. Zuerst das mehr als das grob unsportliche Verhalten der Reutlinger, das mit dem Spucken des Innenverteidigers Abdoulie Drammeh in Richtung Andreas Komforth endete. Da musste der Schiedrichter die rote Karte zücken. Auch die Bank, besetzt mit Trainer, Co-Trainer und Wechselspielern. Auch mit der Reutlinger Bank samt Trainergespann ging in der hektischen Schlussphase die Gäule durch, sodass es in Richtung Young Boys-Bank Platzverweise hagelte: zwei rote Karten und eine Ampelkarte. Fairplay sieht anders aus. Betrübte Gesichter dann auf beiden Seiten, als sich der erst wieder genesene Young-Boy-Spieler Daniel Azevedo ohne Einwirkung des Gegners so schwer verletzte, dass er mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. (ly)

Der VfB Bösingen hat im elften Spiel der Saison den siebten Saisonsieg gefeiert und steht nach dem 6:0-Sieg gegen den SC 04 Tuttlingen nun bei 22 Punkten. Dagegen hat der SC 04 Tuttlingen, der bisher zehn Spiele ausgetragen hat, mit vier Siegen, zwei Unentschieden sowie vier Niederlagen eine ausgeglichene Bilanz, steht damit mit 14 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. „Ja, man könnte sagen, das ist ein guter Lauf“, gab Peter Leopold in der Rückschau zu Protokoll. „Mit unserem Auftreten über die gesamte Spielzeit bin ich sehr zufrieden, auch wenn wir uns das schwerer vorgestellt hatten“, meinte der VfB-Coach zum Erfolg im Bezirksderby und ergänzt: „Wir haben die Zweikämpfe sofort angenommen, zudem haben Einstellung, Wille, Lauf- und Kampfbereitschaft über 90 Minuten gestimmt.“

Tuttlingen dagegen, bei denen mit Florin Tirca, Marcel John und Patrick Renner, drei Stammkräfte verletzungsbedingt fehlten, kam auch aufgrund der konzentrierten Defensivarbeit des VfB nur zu einer nennenswerten Torchance, die aber nicht zum Erfolg führte. Ansonsten endeten ihre Angriffe meist schon vor dem VfB-Strafraum. Dagegen brannte es im Tuttlinger Strafraum oft lichterloh, weil der Sport-Club die Angriffe des VfB, die meist über die Außenbahnen mit viel Tempo vorgetragen wurden, nicht unterbinden konnte. Dabei glänzten bei Bösingen vor allem die Doppeltorschützen Simon Jauch und Marius Beiter, die aber auch als Vorlagengeber in Erscheinung traten.

Auch Sport-Club-Trainer Andreas Keller lobte den Gegner, meinte, dass es solche Tage und solche Niederlagen nun mal gebe. „Wir machen uns nicht verrückt. Eine Niederlage wirft uns nicht um, weil die Mannschaft in dieser Saison schon bewiesen hat, dass sie mit solchen Rückschlägen gut umgehen kann“

In der Bezirksliga sorgt Aufsteiger FSV Denkingen weiter für Furore und steht auch nach dem neunten Spieltag, trotz des 1:1 gegen die SG Bösingen II/Beffendorf I, weiter an der Tabellenspitze. Zwar ging die Mannschaft von Spielertrainer Marc Marquart in seinem nun fünften Heimspiel zum ersten Mal nicht als Sieger vom Feld, ist aber dennoch weiterhin die beste Heimmannschaft. Dass es am Sonntag nicht zu einem Heimsieg reichte, war auch der guten Vorstellung der Spielgemeinschaft geschuldet. So sahen die Zuschauer ein intensives Bezirksliga-Spiel, bei dem aber Torchancen auf beiden Seiten rar blieben, weil beide Teams die Räume eng machten. In der Schlussphase benötigte Denkingen ein Eigentor der Gäste, um wenigstens einen Punkt zu retten. „Der Ausgleichstreffer kam sicherlich glücklich zustande, doch die Mannschaft hat sich diesen auch verdient, weil sie in der zweiten Halbzeit alles in die Waagschale geworfen hat“, lobte Marquart.

Gut 40 Kilometer weiter in Lauterbach gastierte der SV Bubsheim, der bisher eine gute Saison spielt, dort mit 3:0 gewinnen konnte. Für die Mannschaft von Spielertrainer Paul Ratke lief es dabei gut, sie führte durch einen Doppelpack von Richard Waal nach einer guten Viertelstunde mit 2:0. „Auch danach haben wir dem Gegner kaum etwas zugelassen. Dagegen hat unser Umschaltspiel funktioniert“, freute sich Ratke. Nach diesem nun sechsten Sieg im neunten Saisonspiel steht der SV Bubsheim nun auf dem vierten Tabellenplatz, hat nur zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Doch am kommenden Spieltag erwartet der SVB mit der FSV Schwenningen einen spielstarken Gegner, bei dem man sicherlich mehr gefordert sein wird, als am Sonntag bei den Lauterbachern Kickers. (rn)

In der Kreisliga A 2 hat der SV Seitingen-Oberflacht das Derby beim SV Wurmlingen mit 3:2 für sich entschieden. Für den SVW, der dadurch auf Platz sieben zurückfiel, war es die erste Niederlage nach zuvor vier Siegen und drei Unentschieden. Der SVSO hingegen hält mit mittlerweile 20 Zählern Rang vier und hat schon drei Punkte mehr verbucht als in den 17 Partien der Vorsaison. Rückkehrer Joshua Woelke per Doppelpack binnen zwei Minuten und Jannis Mink kurz vor dem Seitenwechsel sorgten für die drei SVSO-Treffer. Der Gastgeber kam mit dem Pressing und den hohen Bällen über die Kette, wie beim 0:1, nicht zurecht.

Erst nach einer Unsicherheit von Schlussmann Kevin Platzer verkürzte Wurmlingen zwischenzeitlich auf 1:2. Der Treffer zum 2:3, durch den das Derby nochmals Fahrt aufnahm, gelang Maurizio Colucci per Strafstoß. Mit seinem Bruder Michele sowie Antonio Piccione standen drei ehemalige Spieler des SV Seitingen-Oberflacht in der SVW-Startelf.