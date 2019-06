Ein Ultralauf als Komödiant

Der Olympiasieger Dieter Baumann hat am Freitag im vollbesetzten Kulturhaus Altes Krematorium mit seiner Theatershow den Laufsport mit typischen Klischees in den Mittelpunkt gerückt und sein Publikum begeistert.

Zu Beginn seines Showprogramms „Dieter Baumann läuft halt, weil singen kann er nicht!“ auf dem Laufband stellte er zunächst fest, dass es neben den Freizeitläufern, Volksläufern, den Wald- und Wiesenläufern auch die „Ab-und-an-Läufer“ gibt, genauso die „immer im Frühjahr anfangenden Läufer“.

Er stieg auf sein Laufband: Der Spaß beginnt – und das mitten in der Schweiz. Genau genommen in Biel. Dort nimmt der Olympiasieger bei einem Ultralauf über 100 Kilometer teil. Damit sein Publikum genau wusste, bei welchem Kilometer er sich gerade befindet, blätterte er die Kilometeranzeige um. Umgeben von 3000 Läufern vor dem Start bemerkt er die verschiedensten Charaktere vom „Tiefstapler“, die jammern und plötzlich ein Kratzen im Hals verspürt, bis hin zu den Großmäulern mit gelben hochgezogenen Kompressionssocken.

Genau nach einem Kilometer registriert er fünf Minuten. „Jawoll, das Ding läuft vom ersten Kilometer an. Nur noch 99 Kilometer“, denkt er und stellt fest: „Regen, dunkel, null Stimmung und keine Zuschauer.“ Somit motiviert er sich selbst, schließlich gibt es am Ziel das Finisher-Shirt und ein Frühstücksbuffet wartet im Hotel auf ihn. Bei Kilometer zwei sprintet die „gelbe Socke“ an ihm vorbei.

Immer wieder packt Baumann Laufgeschichten aus. Er habe im „Knast“ Jungs für einen Lauf fitgemacht, sie durften aber nie außerhalb der Gefängnismauern trainieren. „Warum eigentlich? Mir läuft ja keiner davon“, scherzte Baumann. Die Zuhörer lachten. Und auch den Unterschied zum Fußball stellte er schnell her, schließlich muss ein Leichtathlet gewinnen, um die Nationalhymne singen zu dürfen, beim Fußball sei das schon vor Spielbeginn der Fall.

Vom idealen Laufstil hält er wenig. „Macht euch keinen Kopf. Jeder läuft wie er läuft“, so der Ratschlag des Olympiasiegers. Witzig präsentierte er auf dem Laufband dazu verschiedene Laufstile und zeigte Kunststücke darauf. Bei Kilometer 70 erinnerte er an die Einsamkeit des Langstreckenläufers. In ein fertiges Puzzle fügt er weitere Teile ein, um zu demonstrieren, dass ein Olympiasieg genauso wie ein Dopingvergehen als Teile des Gesamten dazugehören – und das obwohl nur wenige Stellschrauben geändert werden müssen, um beispielsweise eine Krise ins Gesamtbild zu bringen – ein nachdenklicher Moment im Kulturhaus.

Gemeinsam mit dem „Gelbsocken-Läufer“ lief er wie „Not gegen Elend“ auf den letzten Kilometern dem Ziel entgegen, bis er schließlich nach 100 Kilometern kurz nach dem Hochstapler ankam. „Wenn ich nicht daran denke, dass ich laufe, dann gewinne ich jedes Mal“ – mit diesem Satz verabschiedete sich Baumann aus Tuttlingen und erhielt für sein Showprogramm minutenlangen Applaus.

Er sagte in die Runde: „Es gibt nichts Schöneres als etwas mit einem Menschen zu teilen, was man lieb hat“, so der Olympiasieger, der damit das Laufen meint.