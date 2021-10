Ein Strahlen über Tuttlingen – Kampagne bringt Innenstadt zum Leuchten

Am Samstag, 9. Oktober, wird es in Tuttlingen bunt: Ab 19 Uhr werden mehrere städtische Gebäude angestrahlt, außerdem gibt es Musik und Bewirtung auf dem Marktplatz. Der Anlass: Die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg will unter dem Motto „SBH leuchtet“ geschlossen nach außen auftreten – und Tuttlingen leuchtet mit.

Die Region gehört zu den wirtschaftsstärksten im Lande, eine neue Kampagne soll nun dafür sorgen, dass dies auch in der Außenwahrnehmung noch deutlicher wird: Ab 9. Oktober will die Wirtschaftsregion Schwarzwald-Baar-Heuberg (SBH), zu der auch der Landkreis und die Stadt Tuttlingen gehört, sich daher als Marke stärker präsentieren. Gestartet wird der Prozess mit einem Event, bei dem die Städte und Gemeinden der Region ihre Verbundenheit demonstrieren. Unter dem Motto „SBH leuchtet“ sollen verschiedene Gebäude in der Region zeitgleich angestrahlt werden.

In Tuttlingen werden dies neben der Stadthalle, der Ruine Honberg und dem Scala Kinocenter auch das Rathaus am Marktplatz sein. In der Innenstadt auf dem Marktplatz findet außerdem eine Veranstaltung statt – coronagerecht im Freien.

So wird ab 19 Uhr nicht nur die Fassade des Rathauses in wechselnden Farben und verschiedenen Lichteffekten erstrahlen – parallel dazu gibt es auch Musik in der Stilrichtung SBH – also Soul - Bossa Nova - Hustle. Abgerundet wird dies durch ein gastronomisches Angebot, das sich ebenfalls am Kürzel SBH orientiert.

Auf einer Aufstellwand sind alle Besucher dazu eingeladen, in Schrift- oder Zeichenform zu Papier zu bringen, was ihnen zu Tuttlingen und der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg einfällt.