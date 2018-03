Ein Stück gegen Vorurteile und für mehr Toleranz

Einer völlig neuen Kunstform öffnet die Stadthalle Tuttlingen am Dienstag, 27. März,um 20 Uhr ihre Türen: Dann wird erstmals im Südwesten die Hamburger Künstlergruppe mediabühne mit ihrer Produktion „Der Elefantenmensch“ zu Gast sein. Die bringt mit vier Schauspielern und aufwändiger Licht-, Film- und Ton-Technik ein atmosphärisch dichtes Live-Hörspiel mit Trickfilmadaptionen und eigens produziertem, opulentem Orchester-Soundtrack auf die Bühne.

Die Trickfilm-Lesung verspricht ein ganz neues Bühnen- und Liveerlebnis und entführt das Publikum in eine andere Welt und Zeit. Genauer gesagt, in das viktorianische London: Der an einer seltenen, Körper und Gesicht schwer entstellenden Krankheit leidende John Merrick wird dem Publikum von einem sadistischen Manager in Freakshows auf Jahrmärkten präsentiert. Als Merrick endlich Zuflucht in einem Hospital findet, scheint sein Leidensweg zunächst beendet. Doch die Schatten der Vergangenheit verfolgen ihn bald erneut.

Aus der berührenden und wahren Geschichte Merricks hat der Arzt Dr. Frederick Treves (*1853, †1923), die Geschichte des Elefantenmenschen gemacht. Es ist eine unter die Haut gehende Parabel gegen Vorurteile und für mehr Toleranz - dramatisch, unfassbar. Basierend auf den Aufzeichnungen des Londoner Arztes ist eine beeindruckende Live-Umsetzung gelungen, live gelesen von vier Sprechern und Schauspielern, untermalt mit stimmungsvollem Scherenschnitt-Trickfilm und opulentem Soundtrack. Das Grauen besteht dabei in der Reaktion der Gesellschaft auf einen kranken Menschen. Das sehenswerte und berührende Gesamtkunstwerk ist – auch ohne erhobenen Zeigefinger - ein Appell für mehr Menschlichkeit.

Auf viel Zuspruch bei der Premiere hoffen die Programmverantwortlichen der Stadthalle Tuttlingen. Geschäftsführer Michael Baur: „Wir sind von dem Projekt begeistert und wünschen uns ein experimentierfreudiges Publikum, das sich hier auf etwas Neues einlässt und sich gerne überraschen lässt. Sie erwartet ein beeindruckendes multimediales Erlebnis.“