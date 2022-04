„Ein Schnellschuss ist nicht sinnvoll“

Noch nie war auf dem Energiemarkt so viel Bewegung wie jetzt – und noch nie waren Verbraucher so verunsichert wie heute. Die richtige Richtung weisen soll unter anderem die Energieagentur Schwarzwald-Baar-Heuberg. Was ist richtig, was ist falsch – Fragen wie diese treiben die Verbraucher derzeit um. Wir sprachen deshalb mit Tobias Bacher von der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Herr Bacher, die Welt steht – jedenfalls gefühlt – Kopf. Nehmen Sie das mit Blick auf Ihre Tätigkeit bei der Energieagentur auch so wahr?

Das Thema Energieeffizienz und Klimaschutz ist bei uns in der Energieagentur seit Jahren in der Beratung ein wichtiges Thema. Aufgrund der derzeitig besonderen Situation, der stark steigenden Energiepreise und eventueller Versorgungsengpässe hat die Zahl an Ratsuchenden sehr stark zugenommen.

Viele Privatleute sind extrem verunsichert – ist nun wirklich die richtige Zeit für Private für Investitionen in neue Energieformen?

Die Investition in zukunftsorientierte Energieformen wie erneuerbare Energien lohnt sich immer. In der Regel ist die Anlagentechnik wie beispielsweise die neue Heizanlage effizienter und die Maßnahme trägt zum Klimaschutz bei.

Kosten Umstellungen auf klimafreundlichere Technik nicht zwangsläufig viel Geld?

Verbraucher stehen doch häufig vor der Entscheidung, will ich sparen oder will ich etwas für die Umwelt tun. Ökologisch und ökonomisch, geht das überhaupt? Es ist tatsächlich oft nicht einfach, Ökonomie und Ökologie auf einen Nenner zu bringen. Derzeit ist es aufgrund der hohen Energiepreise in jedem Fall möglich, und wenn man die richtige Technik wählt und mit erneuerbaren kombiniert, sind auch die Betriebskosten deutlich geringer. Dies ist ein wichtiger Punkt, auf den geachtet werden sollte, oft lohnen sich die Investitionen, die ökologisch sinnvoll sind, im Laufe der Betriebsdauer aufgrund der Reduzierung der Betriebskosten. Die Investition in ein Gebäude oder eine Heizung sind ja Investitionen, die oft für 20 oder mehr Jahre getroffen werden, sie sind auch dann wirtschaftlich, wenn sich die Investition über die Lebensdauer gerechnet hat.

Was empfehlen Sie beispielsweise dem Besitzer des klassischen Einfamilienhauses mit Ölheizung, Kachelofen und etwa 30-jähriger Immobilie?

Als erstes empfiehlt sich eine Beratung zu den Möglichkeiten im Bereich Gebäudehülle und Anlagentechnik, um hier die passenden Lösungen für die eigene Liegenschaft zu erfahren. In der Ausführung sollte dann versucht werden, den Energiebedarf zu senken, was über das Dämmen der Gebäudehülle erfolgen kann, um dann die passende Anlagentechnik mit erneuerbaren Energien zum Einsatz zu bringen. Der Weg, sich von fossilen Energieträgern zu lösen, ist zwischenzeitlich meist der Regelfall.

Ein großes Aber: Es gibt Lieferengpässe und kaum Handwerker. Sehen Sie dafür eine Lösung oder einen geschickten Weg, den die Verbraucher einschlagen können?

Derzeit gibt es in allen Bereichen Zeitverzögerungen aufgrund von fehlendem Material oder Personalkapazitäten. Es bleibt nur die Lösung, wie das bei Bauprojekten bereits seit Jahren zu empfehlen ist – frühzeitig mit der Planung beginnen, rechtzeitig die Förderanträge stellen und die Handwerker dann mit einem Werkvertrag binden.

Viele Menschen benötigen zur Realisierung solcher Pläne Kredite, die Zinsen steigen. Was meinen Sie: Jetzt noch rasch tätig werden oder lieber abwarten, bis sich der Markt beruhigt?

Aus meiner Sicht ist ein Schnellschuss sicher nicht sinnvoll. Da wir dringend den Gebäudebestand sanieren müssen und die Erneuerbaren ausbauen, ist, denke ich, von einer Beruhigung am Markt die nächsten Jahre nicht auszugehen. Meine Empfehlung geht hier klar in die Richtung, die Planung zeitnah zu starten und die Ausführung mit Blick auf die Fördermittel schnellstmöglich zur Umsetzung zu bringen.

Und wenn ich nur ein ganz kleines Budget habe oder zur Miete wohne, welche Möglichkeiten habe ich dann?

Jeder von uns hat Potenzial in allen Bereichen Energie und somit auch Kosten zu sparen und mit kleineren meist gering- oder nichtinvestiven Maßnahmen umzusetzen. Das Senken der Raumtemperatur um ein Grad Celsius spart beispielsweise rund sechs Prozent Energie ein, lieber einmal das Rad nehmen oder die Kurzstrecke zu Fuß spart Energie sowie Kosten ein und schont die Umwelt.

Wie sind Sie zu Hause aufgestellt – womit heizen Sie, haben Sie eine PV-Anlage oder ähnliches, und haben auch Sie dann und wann mit dem Preis gehadert, den man als Verbraucher für ein bisschen mehr Klimaneutralität bezahlen muss?

Meine Frau und ich haben 2004 ein Holzständerhaus als KFW 40 Haus gebaut. Im Bereich der Anlagentechnik haben wir uns aus Überzeugung und sicher auch ein bisschen aus Berufsgründen für eine Holzpellet-Heizung mit Solarthermie und einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung entschieden. Nach sechs Jahren haben wir dann noch eine Photovoltaikanlage nachgerüstet. Wir können nach nun 18 Jahren aus eigener Erfahrung bestätigen, dass sich die Investitionen in Richtung Klimaschutz gelohnt haben.

Was erhoffen Sie sich von der Politik?

Ich wünsche mir, dass wir weiter die eingeschlagene Richtung – Steigerung der Energieeffizienz sowie Ausbau der erneuerbaren Energien und Sanierung der Bestandsgebäude – einhalten. Eine weiterhin erfolgreiche Förderlandschaft, die sinnvolle Investitionen in Klimaschutz und eine sichere und bezahlbare Energieversorgung fördert und unterstützt.

Und wo sehen Sie die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg energietechnisch in zehn Jahren?

Die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ist auf einem guten Weg. Die Landkreise und Kommunen sind im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz aktiv und animieren die Bürgerinnen und Bürger, selbst Maßnahmen umzusetzen. Ich sehe die Region in zehn Jahren ein ganzes Stück näher am Ziel, die Klimaneutralität in Baden-Württemberg bis 2040 zu erreichen.