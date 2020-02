Ein satirisch-musikalisches Kabarettprogramm

In der Angerhalle in Tuttlingen-Möhringen geht es am Samstag, 29. Februar, um 20 Uhr mit Ausnahmekabarettist Andreas Rebers und seinem aktuellen Solo „Ich helfe gern“ weiter. Den Gewinner zahlreicher wichtiger Auszeichnungen (unter anderem Deutscher Kleinkunstpreis, Prix Pantheon, Deutscher Kabarett-Preis und zuletzt Dieter-Hildebrandt-Preis 2018) adelte einstens der große Dieter Hildebrandt als „ein Jahrhunderttalent“.

Rebers ist ein präziser Analytiker, der gerne dahin geht, wo es weh tut, und seine Wahrheiten und Enthüllungen sind weniger schmerzhaft, wenn man lacht. Eine Veranstaltung voll zeitkritischer Kleinkunst-Unterhaltung und geistreichem Sprachwitz.

Wenn er unterwegs sei, sagt Rebers, „habe ich gelegentlich den Eindruck, der Deutsche zerfällt in drei Teile. Ich, Über-Ich und Unter mir. Manchmal gibt es auch noch die Dimension des „Außer sich“. Und als Exorzist sehe ich meine Aufgabe darin, dafür zu sorgen, dass die Menschen „bei sich sind.“ Wo er auftrete, sei allenthalben große Freude und Heiterkeit im Saal. „Aber warum?“, fragt Rebers. „Ich bin kein Narr und hasse Clowns.“

Und wenn man genau hinschaut, erkennt man auch warum: Nachdem die Weisen die Burg verlassen haben, erobern die Narren die Zinnen und überall wird es lustig. „Und damit das alles eine coole Performance hat, werden wir informativ unterhalten oder unterhaltsam informiert. Hat hier jemand Angst vor der Wahrheit? Oder sind wir alle schon dem Wahn verfallen?“, fragt der 62-jährige, aus dem Weserbergland stammende Wahl-Münchener.

Dem Publikum will er die Angst nehmen: „Vor allem die, vor uns selbst.“ Dabei nimmt er es mit der Wahrheit, vor allem der unbequemen, sehr genau. Denn wenn man Wahrheiten, die einem nicht passen, in den Schrank sperrt, werden sie giftig. Und damit nicht die Falschen den Giftschrank öffnen, macht er es lieber selber und nimmt zur Not auch die Prügel in Kauf. Das führt gelegentlich dazu, dass Rebers die richtigen Fragen zum falschen Zeitpunkt stellt.

Für das Wortkabarett ist Rebers viel zu musikalisch, für einen Chansonnier zu volkstümlich und für einen Lyriker zu satirisch. Rebers hat eine ganz eigenständige Form der Unterhaltung entwickelt hat: Satire und Poesie verschmelzen darin, skurrile Erzählstücke wechseln sich mit musikalischen Mini-Dramen ab. Was er macht, ist enorm wandlungsfähiges Musikkabarett mit Akkordeon und Klavier und grandiose Komik mit minimalistischen Pointen der Extraklasse, fern aller politischen Correctness.