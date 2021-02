Narren in den Landkreisen Konstanz, Tuttlingen, Rottweil und dem Schwarzwald-Baar-Kreis haben sich beim Feiern des „Schmotzigen Dunschtig“ größtenteils an die Corona-Verordnung gehalten. Im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidium Konstanz seien rund 500 Menschen und knapp 150 Fahrzeuge überprüft worden - dabei wurden lediglich 34 Verstöße festgestellt, wie das Präsidium am Freitag mitteilte. Laut Polizei zeigte sich somit auch in den Fastnachtshochburgen wie Rottweil oder Konstanz ein „durchweg positives Bild“.

Private Ausreißer

Die wenigen Narren, die verkleidet auf den Straßen unterwegs waren, hielten sich alle an die aktuellen Vorschriften, hieß es. Lediglich auf wenigen kleineren privaten Feiern und durch einzelne Menschen sei es zu Verstößen gekommen. In 14 Fällen sei es zu Ansammlungen gekommen, in 15 Fällen hätten Menschen die Abstandsregeln oder die Maskenpflicht missachtet.