Ein neuer Dirigent zum Jubiläum

Nüchtern wirkt der Raum. Jemand hat Stühle bereitgestellt, ordentlich im Halbkreis angeordnet. Ausgerichtet zur Mitte, zum neuen Mittelpunkt – David Krause. Er ist erst der vierte Dirigent des Städtischen Blasorchesters Tuttlingen seit den Nachkriegsjahren. Seit sechs Monaten leitet er die Musiker, noch ist Findungsphase – auf beiden Seiten.

Zuvor war 33 Jahre Klaus Steckeler prägender „Käpt‘n“ des SBO. Er wurde im Rahmen eines grandiosen Jahreskonzerts 2018 verabschiedet.

Erste eintrudelnde Instrumentalisten lassen erahnen, dass der Raum bald zum Leben erwachen wird. Die Ankommenden begrüßen sich, scherzen. Eine Vertrautheit, auch über das gemeinsame Musizieren hinaus, wird gepflegt. Ausflüge und Feste sind fester Bestandteil einer Zugehörigkeit zum SBO. Enge Freundschaften geben dem Unterfangen „SBO“ Halt. Die Musiker treffen sich zweimal wöchentlich zur Probe. Daneben braucht es Ausschussmitglieder und Vorstände. Sie organisieren und entscheiden in vielen Sitzungen.

Vereinzeltes Einspielen ist jetzt zu hören, schräge Töne noch, zusammenhanglos, wie hingeworfen. Nichts lässt erahnen, was daraus hervorgehen wird – sinfonische Blasmusik. Heutige moderne Komponisten komponieren diese speziell für Blasorchester. Dabei erinnert nichts mehr an das alte Image der Blasmusik. Die Plätze füllen sich, der Geräuschpegel steigt. Hier probt eine Höchststufenkapelle mit breitem Repertoire: 60 Musiker zwischen 15 und 67 Jahren.

Plötzlich wird es hektisch: Ein Notenständer fehlt. Wo sind die Drumsticks? Moment, ein Stuhl zu wenig. Überhaupt, alles viel zu gedrängt hier. Aber immerhin, einen Probenraum gibt es, nachdem die Wilhelmschule ihre Räume selbst benötigte, und das SBO sich auf die schwierige Suche nach neuen Räumlichkeiten machen musste. Mit Unterstützung durch die Stadt wurde in der Versöhnungskirche ein neuer Probenraum gefunden.

Ruhe kehrt ein, wie durch Zauberhand schweigt der ganze Raum, das Scherzen und spielen hört auf. Alles wendet sich David Krause zu: Er sagt das Stück an, der Taktstock senkt sich zum Vorbereitungsschlag. Die Musik setzt ein. Plötzlich herrscht höchste Konzentration. Sämtliche Aufmerksamkeit gehört dem Dirigenten, den Noten, dem eigenen Instrument. Wieder erfüllen Klänge den Raum, harmonisch jetzt, aufeinander abgestimmt, als Ganzes überwältigend. Als der letzte Ton verhallt, geht alles Schlag auf Schlag. Die Musiker und der Dirigent sprechen eine Sprache, ohne viele Worte: „Staccato“, „die Oboen reduzieren“, „...Einsatz verpasst“, „langsamer das Schlagzeug, es läuft davon“, „die Holzbläser länger halten“. Immer weiter treibt Krause seine Musiker von Sequenz zu Sequenz.

Die Ansprüche sind hoch, das Niveau ist es auch. Das haben die Musiker im Blut. Nachwuchs rückt fast ausschließlich aus der Musikschule nach, somit sind die Musiker bereits bei Eintritt ins SBO bestens ausgebildet und kennen die Anforderungen. Wurde die Musikschule 1968 doch durch das SBO gegründet. Immer wieder sind hieraus Profimusiker hervorgegangen. Man spielt Originalwerke sinfonischer Blasmusik, was einzigartig ist in der Region. Auch die „typischen“ Blasmusik-Anlässe werden bespielt: Frühschoppen, Maibaumstellen, Volkstrauertag. Und immer wieder steht das Ensemble für die Stadt Tuttlingen als Aushängeschild auf der Bühne.

Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1744 als Stadtpfeiferei mit „11 stadteigenen Instrumenten im Kircheninventar“. Dem Stadtmusikus oblag die Leitung der Stadtpfeiferei. Deren Aufgaben bestanden aus dem „Anblasen“ und „Abblasen“ beim Besuch hoher Gäste, dem „Aufwarten“ bei Hochzeiten, oder in der Umrahmung der Gottesdienste. Fortgeführt wurde sie 1863 als Feuerwehrkapelle und ab 1888 als „Stadtkapelle Tuttlingen“. 1970 wird sie umbenannt in „Städtisches Blasorchester.“ Als besonderes Highlight wurde 1994 zum 250jährigen Jubiläum die CD „Viva Musica“ aufgenommen. Einen großen Umbruch stellte die Neustrukturierung als eingetragener Verein, nach bisheriger städtischer Verwaltung, im Jahr 2000 dar.

Nach 90 Minuten sitzen die Stücke, der Taktstock senkt sich. Stille. Bis das nächste Mal der erste Ton erklingt, und die Musiker ihre Profession leben – Unterhaltung auf höchstem Niveau.

Am Freitag, 10. Mai, findet um 19 Uhr auf dem Place de Draguignan, im Rahmen des Tuttlinger Gauklerfests, ein Open-Air-Konzert mit dem Titel „Let us Entertain You“ statt. Am Samstag, 11. Mai, präsentiert um 20 Uhr das Landesblasorchester Baden-Württemberg unter der Leitung von Björn Bus mit den Sängern des Neuen Kammerchors Heidenheim die deutsche Erstaufführung der neuen „Herr der Ringe“-Sinfonie. Tickets gibt es in der Ticketbox Tuttlingen oder bei allen Vorverkaufsstellen der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg und im Internet unter www.tuttlinger-hallen.de. Auch die Gastgeber selbst sind an diesem Tag aktiv. Um 15.30 Uhr findet in der Stadthalle ein Lehrkonzert unter der Leitung des LBO-Dirigenten statt. Die Musiker des SBO und des LBO musizieren gemeinsam und arbeiten an einem Werk aus dem aktuellen Konzertprogramm des SBO. Dieses etwa einstündige Lehrkonzert ist öffentlich und der Eintritt ist frei.