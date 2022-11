Kirchenmusikdirektor Helmut Brand hat sich nach der konzertlosen Zeit für den Auftritt in der Stadtkirche am 13. November ein großes Konzert in der Evangelischen Stadtkirche mit edelsten Werken der Kirchenmusik ausgedacht. Als Solisten holte er die aus Tuttlingen gebürtige Sopranistin Catherina Witting aus dem Hamburger Rundfunkchor, den Tuttlinger Violinvirtuosen Georg Riedmann, jetzt Bürgermeister der Bodenseestadt Markdorf, den Oboisten Alfons Schwab, Leiter der Musikschule Tuttlingen, und den aus Weilheim stammenden und in Berlin studierenden Organisten Daniel Seeger, dazu Chor und Kantatenorchester der Stadtkirche.

Schon das Konzert für Violine, Oboe und Streichorchester von J. S. Bach war ein musikalisches Glanzstück, und bei dem Eingangschor der Kantate „Ich liege und schlafe“ von Nicolaus Bruhns kam der vollendet singende Chor dazu. Welch herrliche Klänge erfüllten den Kirchenraum. Es folgte Marche Élégiaque für Orgel und Streicher von Alexandre Guilmant, von Daniel Seeger (einstiger Schüler von Helmut Brand) überlegen gestaltet.

Nun erlebte man Catherina Witting als blitzende Sopranistin, bis in höchste Höhen weich strahlend singend, mit Kantatenarien von Johann Sebastian Bach. Schon in der ersten Arie „Ich bin vergnügt mit meinem Glücke“, mit Violine, Oboe und Continuo begleitet, und drei weiteren Bach-Arien, war die exakte einstige Ausbildung an der Trossinger Musikhochschule erkennbar.

Nach der Bachkantate durfte man „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“ für Solosopran, Chor und Orchester von Felix Mendelssohn erleben. Eine Schönheit um die andere erhob die Zuhörer innerlich von Werk zu Werk. und zum Schluss folgte noch als Dank an Gott für die Macht der Musik „Gloria sei dir gesungen“ von J.S. Bach. Auf die lange Schlusspause folgte ein fast unaufhörlicher Applaus der vielen Zuhörer.