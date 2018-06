Ein mobiles Mikroskop tritt bei Jugend forscht 2016 an

„Neues kommt von Neugier!“ So lautet das diesjährige Motto in der 51. Runde von Jugend forscht, Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb. Schon zum dritten Mal richten die Paten, die Karl Storz GmbH und die Stadt Tuttlingen am 25. und 26. Februar 2016 den Regionalwettbewerb Donau-Hegau von Jugend forscht im Besucherzentrum von Karl Storz aus. Die Projekte werden von einer 25-köpfigen Jury aus Schul-, Hochschul-, und Wirtschaftsvertretern bewertet.

Martin Leonhard, Bereichsleiter Technologiemanagement bei Karl Storz, stellte am Donnerstag bei einem Pressegespräch gemeinsam mit Oberbürgermeister Michael Beck die Eckpunkte für die neue Wettbewerbsrunde vor. Beck freut sich über die stetig wachsenden Teilnehmerzahlen und sieht den Wettbewerb Donau-Hegau als „die Perle unter den Regionalwettbewerben“ an. Jugend forscht sei wichtig für Schule und Zukunft. „Aus Projekten werden Produkte“, so Beck.

Spaichingen zum dritten Mal

Projekte aus der ganzen Region sind im Februar in Tuttlingen dabei. Unter anderem, zum dritten Mal, entsendet das Gymnasium Spaichingen unter der Leitung von Lehrer Hendrik Schwarz einige Schüler. Erstmals kamen auch Anmeldungen aus folgenden Schulen der Region: Aldingen (Schulzentrum), Rottweil (Albertus-Magnus-Gymnasium, Droste-Hülshoff-Gymnasium, Leibniz-Gymnasium, Nell-Breuning-Schule), Singen (Friedrich-Wöhler-Gymnasium, Hegau-Gymnasium), Spaichingen (Gymnasium Spaichingen), Trossingen (Friedensschule), Tuttlingen (Immanuel-Kant-Gymnasium, Ludwig-Uhland-Realschule, Otto-Hahn-Gymnasium), Wehingen (Gymnasium Gosheim-Wehingen).

Ein Projekt haben drei Nachwuchswissenschaftler vor dem Organisationsteam am Donnerstag schon präsentiert: ihr Projekt „MobileScope“. Manuel Reichle, Azubi zum Chirurgie-Mechaniker im dritten Lehrjahr, stellte es gemeinsam mit Supaporn Knorr und Esra Yüceyurt, beide in der 11. Klasse des Gymnasiums Spaichingen, im Besucherzentrum der Firma Karl Storz vor. Die Schüler treten in der Sparte Arbeitswelt an. In diesem Fachgebiet geht es darum, Arbeitsmittel, Arbeitsplätze und Arbeitsläufe so zu verbessern, dass sie optimal an den Menschen angepasst sind.

Wie ein Handy

Das „MobileScope“ soll das Handy mit Funktion eines Mikroskops im Unterricht und vor allem auch außerhalb des Schulgebäudes – mobil und ohne zusätzliche Stromversorgung, in leichter aber stabiler Ausführung – einsetzbar machen. Schüler hätten damit die Möglichkeit, flexibler zu sein, um im Schulalltag und Biologieunterricht auch mal in die Natur hinaus gehen zu können.

Das Stativ des „MobileScope“ soll aus stabilem Stahl, der Tisch aus leichtem Aluminium mit einer Gummimatte belegt, gebaut werden, damit das Handy oder das Tablet nicht hinunterrutschen können. Außerdem soll das „MobileScope“ von oben und unten beleuchtet werden können. Dieses Projekt steht besonders für die Synergie und Nähe zwischen Schule und Ausbildung und verbindet die Bereiche Naturwissenschaft mit Technik.

Schüler, Auszubildende und Studierende, die mindestens 14 Jahre, nicht älter als 21 Jahre oder nicht weiter als im ersten Studienjahr sind, waren aufgerufen, ihr Forschungsprojekte zu präsentieren. Anmelden konnten sie sich online bis zum 30. November. Insgesamt 112 Kinder und Jugendliche in 53 Projekten gehen in den sieben Fachgebieten Technik, Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Physik, Mathematik/Informatik und Geo- und Raumwissenschaften an den Start, um ihr Talent zu beweisen und ihre Forschungsprojekte der Öffentlichkeit vorzustellen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Teilnehmerzahlen um etwa 20 Prozent gestiegen. Die Regionalsieger dürfen bei den Landeswettbewerben von 16. bis 18. März in Stuttgart (Jugend forscht) oder von 14. bis 15. April in Balingen (Schüler experimentieren) antreten.