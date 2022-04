Ein Lerneffekt aus 2015: Arbeitsagentur setzt bei der Integration von Flüchtlingen auf Zeit

Wie geht es mit den Flüchtlingen aus der Ukraine weiter? Dürfen Sie einen Arbeitsplatz annehmen? Ja, sagt Sylvia Scholz, Vorsitzende der Geschäftsführung Agentur für Arbeit Rottweil/Villingen-Schwenningen. Allerdings bremst sie die Erwartungen. Zunächst müssten die Erfahrungen des Kriegs und der Flucht verarbeitet werden. Im Gespräch mit Redakteur Matthias Jansen zeigen Scholz und Petra Hein, Teamleiterin Integrationsberatung und Migrationsbeauftragte Agentur für Arbeit Rottweil - Villingen-Schwenningen, auf, worauf es nun ankommt und was die Arbeitsagentur aus der Zuwanderung von 2015/16 gelernt hat.

Welche Gefühle haben Sie, wenn Sie die Berichte von Krieg und Flucht sehen?

Sylvia Scholz: Angst und Sorge. Das ist rein menschlich. Es ist erschütternd, das Leid der Menschen zu sehen. Die Menschen brauchen die humanitäre Hilfe von uns allen. Wir müssen die Flüchtlinge bei uns willkommen heißen.

Denken Sie daran, was auf Sie und die Arbeitsagentur zukommt?

Scholz: Ja, da denke ich auch manchmal an meine Arbeit. Aber erst einmal ist die humanitäre Hilfe angesagt.

Haben Sie denn schon Schritte unternommen, damit sich Flüchtlinge bei Ihnen melden können?

Scholz: Wir sind ein Teil des Netzwerks Integration. Schon bei der Registrierung der Geflüchteten verteilen wir Informationen, wo man sich melden kann, wie man Arbeit bekommt. Außerdem haben wir auf unserer Internetseite eine Landingpage Landingpage mit Informationen und mit Formularen zur Kontaktaufnahme gestaltet, auf der arbeitssuchende Ukrainer in ihrer Landessprache ihre Daten angeben können

Gut 850 Flüchtlinge aus der Ukraine sollen im Landkreis Tuttlingen sein. Wie viele davon haben sich schon bei Ihnen gemeldet?

Petra Hein: Bei uns waren es schon zwölf Personen, die wir dann auch zu Beratungsgesprächen einladen. Dann folgt die Überprüfung der Qualifikation und die mögliche Anerkennung der Abschlüsse. Den Flüchtlingen aus der Ukraine stehen alle Möglichkeiten, auf den Arbeitsmarkt zu kommen, offen. Wichtig ist es aber, die Sprache zu beherrschen. Im Landkreis Tuttlingen sind schon 200 Menschen in Sprachkursen gestartet, die täglich stattfinden und momentan zwei mal wöchentlich beginnen.

Scholz: Wenn die Zeit reif ist, werden die Menschen aus der Ukraine auch den Gedanken an einen Arbeitsplatz verfolgen. Für uns ist es wichtig, dass wir für die Menschen eine Arbeit finden, die ihren Kompetenzen entspricht.

Viele der Geflüchteten aus der Ukraine wollen auch arbeiten. So hört man es wenigstens. Geht das auch so schnell nach der Ankunft?

Hein: Ja, das geht. Die Situation ist auch viel klarer als 2015. Die Menschen aus der Ukraine bekommen einen Aufenthaltstitel, sie haben damit ein Bleiberecht von mindestens einem Jahr und können direkt anfangen zu arbeiten.

Worin unterscheidet sich die Lage gegenüber der Zuwanderung von 2015?

Hein: Damals gab es auch Flüchtlinge aus vier Ländern – Syrien, Eritrea, Irak und Iran –, die auch hätten arbeiten dürfen. Die anderen hatten es sehr schwer. Da musste erst das Asylverfahren durchlaufen werden. Mit den Ukrainern, die sich auf die Massenzustromrichtlinie beziehen, haben wir die Einschränkung nicht.

Scholz: Es gibt jetzt aber auch eine klarere Richtlinie der Politik, wie wir mit den Flüchtlingen umgehen. Da haben wir ganz andere Möglichkeiten bei der Arbeitsaufnahme.

Gibt es etwas, das die Integration der Ukrainer in den Arbeitsmarkt erschweren kann?

Hein: Die größte Hürde ist die deutsche Sprache. Das haben wir 2015 festgestellt. Wir sehen aber jetzt, dass einige Ankommende schon sehr weit sind, weil sie in der Ukraine zum Beispiel Studenten oder Dolmetscher waren. Da gibt es schon ein höheres Sprachlevel.

Wie kann die Arbeitsagentur unterstützen?

Scholz: Wir haben für die Beratung spezialisierte Mitarbeiter. Die können sich dann auf diesen Personenkreis konzentrieren. Es gilt zu klären, welche berufliche Qualifikation die Geflüchteten haben, welche Kompetenzen bestehen, ob sie Sprachkurse brauchen. Unter Umständen müssen Berufsabschlüsse anerkannt werden. Danach können wir in die Vermittlung gehen. Wir versuchen, den Geflüchteten entsprechend der Kompetenz und der Qualifikation zu vermitteln. Wenn die Menschen aber im Helferbereich arbeiten wollen, vermitteln wir auch in diese Bereiche.

Sind Sie im Jahr 2015 auch so vorgegangen? Oder haben Sie etwas aus der damaligen Situation gelernt?

Scholz: Wir sind jetzt deutlich besser vorbereitet. Das liegt daran, dass das Netzwerk Integration weiter besteht. Wir mussten uns nicht neu formieren, sondern standen sofort bereit.

Hein: Das Netzwerk ist wirklich ein wichtiger Faktor. Neben dem Land und den Kommunen sind dort auch Wohlfahrtsverbände und Ausländerbehörden dabei. Außerdem gibt es Integrationsmanager bei den Landkreisen, die Aufgaben übernehmen. Wir arbeiten da sehr eng zusammen. So eine Basis hatten wir damals nicht. Auch berufsbezogene Sprachkurse gab es damals nicht.

Gibt es noch Gründe, außer dem langen Asylverfahren, dass viele Flüchtlinge von 2015 schwerer Arbeit gefunden haben?

Hein: Wenn es nicht gelingt, die Sprache zu erwerben, dann wird es mit der Integration schwer. Und auch mit einer Ausbildung. Wir hatten Azubis mit wenig Sprachkenntnissen. Es braucht mindestens B2-Niveau, um eine Ausbildung durchzustehen. Es reicht nicht, motiviert zu sein. Die Zeit, die Sprache zu lernen, muss man sich nehmen. Bei den Flüchtlingen spielten aber noch andere Faktoren rein.

Welche?

Scholz: Die Frauen haben sich meist im häuslichen Umfeld um die Kinder gekümmert und haben deshalb oft nicht die sprachlichen Fortschritte gemacht. Außerdem wollten viele Flüchtlinge von damals schnell Geld verdienen, um ihre Angehörigen im Heimatland zu unterstützen. Sie haben dann eher Helferjobs angenommen und sind nicht als Fachkraft angekommen.

Es wurde Potenzial verschenkt?

Scholz: Verschenkt würde ich nicht sagen. Es wurde nicht gehoben. Es gab einen hohen Finanzbedarf bei den Menschen und nicht die Zeit, lange in einer Qualifizierung zu sein.

Ukrainer dürfen schnell arbeiten, werden auch in anderen Bereichen – so ist der Eindruck – von der deutschen Gesellschaft besser umsorgt. Kann eine ungleiche Behandlung zu Problemen führen?

Scholz: Das ist eine gesellschaftspolitische Frage. Wir unterscheiden nicht in Nationen. Bei uns werden alle im Kontext Flucht gleich behandelt. Unsere Systematik ist gleich.

Erwarten Sie, dass die Geflüchteten länger in Deutschland bleiben und bei uns arbeiten?

Scholz: Das ist von der Situation in der Ukraine abhängig. Es sind viele Frauen mit Kindern zu uns gekommen. Da wäre noch zu klären, wie die Kinder in Schule und Kindergarten betreut werden können. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre ohne meinen Mann und mit Kind geflüchtet, würde ich zuerst ans Arbeiten denken? Die Geflüchteten müssen sich doch auch mit der Traumatisierung auseinander setzen können. Viele denken, die Arbeit ist wichtig, um ein eigenes Leben zu führen. Dabei telefonieren sie mit der Heimat und erkundigen sich nach Freunden und Familie. Da muss man schauen, wann Arbeit möglich ist.

Wie ist die Lage generell am Arbeitsmarkt? Wo werden Arbeitskräfte gebraucht?

Scholz: Im Landkreis Tuttlingen ist die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch. Wir haben 1580 offene Stellen zu besetzen. Das ist ungefähr das Niveau, das wir vor Corona hatten. Die Mitarbeiter werden in den Fertigungsberufen, in der Metallverarbeitung, in der Logistik, dem Verkauf, aber auch in der Pflege und im Erziehungsbereich gesucht. Allerdings: von den fast 1600 Stellen sind nur 300 für Helfer.

Wie schauen Sie in die nächsten Wochen? Mit Sorgen oder Hoffnung?

Scholz: Es sind schon Sorgen. Wie entwickeln sich die Betriebe, wie geht es mit der Kurzarbeit weiter, wie schlagen sich Lieferengpässe und Energiekosten bei den Betrieben nieder? Das kann zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führen. Wenn wir genug offene Stellen haben, können wir Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren. Wenn wir da eine Delle haben, wird es schwierig. Wenn wir integrieren wollen, brauchen wir für die Kinder aber auch eine Betreuung. Das wird zu einem Erfolgsfaktor, ob uns das gelingt.

Hein: Wir sind aber dabei, unbürokratische Lösungen zu finden. Es soll nicht daran scheitern, dass dem Arbeitssuchenden ein Papier fehlt. Die Ausländerbehörden sind stark belastet, sie müssen so viele Menschen betreuen und schauen, dass nach der Registrierung die nötigen Papiere vorliegen. Da muss das eine Rad in das andere greifen. Aber wir suchen jetzt nach Umgehungslösungen. Da haben wir im Vergleich zu 2015/16 deutlich weiterentwickelt. Das macht uns stolz, dass wir besser unterstützen können.