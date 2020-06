Ein Leiterwagen voller Lesestoff

Der Bücherwagen in Durchhausen ist ein ganz besonderes Angebot. Fährt man von Schura aus ins Dorf, so steht bei schönem Wetter halb unter dem Carport der Familie König in der Dorfstraße 87 ein Leiterwagen.

Vorne prangt ein Schild mit dem Angebot „Zum Tauschen, Mitnehmen oder Ausleihen“. Bestückt ist dieser Wagen mit Romanen, Kochbüchern, Hörbüchern, Schnulzen, Krimis, Zeitschriften, Sachbüchern, Kinderbüchern und noch viel mehr. „Einfach Querbeet,“ beschreibt Monika König die Auswahl im Bücherwagen. „Ich bestücke täglich anders und versuche viel Auswahl zu bieten.“

Das Bücherwagen-Angebot gibt es seit vergangenem Jahr. Monika König hatte so viele Kinderbücher, die nicht mehr interessant waren. Den Leiterwagen hatte sie ebenfalls und so war die Idee geboren. Das Angebot wird sehr gut angenommen. Sei es von vorbeifahrenden Menschen oder auch vielen Dorfbewohnern. „Ich könnte mir auch ein öffentliches Bücherregal vorstellen. Da ist mir aber noch keine optimale Lösung eingefallen. Bei Regenwetter ist die feuchte Witterung schlecht für die Bücher und das Papier wellt sich. Wir werden sehen,“ so Monika König über Ihr Projekt. „Ich bekomme sehr viele Buchspenden, auch anonyme. Den Bestand kann ich gut im Keller lagern. Insgesamt wird unser Bücherwagen sehr gut frequentiert. Da wirklich viele Bücher geholt und auch teilweise wieder zurückgebracht werden. Das motiviert mich. Vielleicht mache ich auch mal eine Kriminacht?“ Hört man sich in Durchhausen um, so wird von vielen das Angebot genutzt.

Durchweg ist zu hören, auch von Personen, die noch nicht vorbeigeschaut haben, dass diese den Bücherwagen sehr positiv bewerten, weil nachhaltig und ehrenamtlich angeboten. Tina Krüger hat ein Kinder- und ein Rezeptbuch gefunden und nach einer Hausausräumung zwei Kartons bei Familie König abgegeben. Sie findet die Aktion echt toll. Franziska Kirsch hat drei Kinder. Sie war bereits öfter dort und auch ihr Ältester geht gerne alleine am Bücherwagen vorbei. Sie haben sich gerne bei den Kinderbüchern und Romanen bedient und auch wieder hingebracht. Dazu haben sie weitere Bücher und auch Hörbücher abgegeben. „Das ist eine tolle Sache, so haben die Kids und ich immer was neues zu lesen ohne dafür bezahlen zu müssen und gelesene Bücher bringen wir wieder hin. Das verhindert dass unser Bücherregal noch mehr überquillt,“ erzählt lachend Franziska Kirsch. Auch Myriam Barta wurde schon beim Bücherwagen fündig. „Ich habe alte Vorlesebücher hingebracht und richtig alte Schinken und Groschenromane für die Bewohner im Heim, wo ich arbeite, mitgenommen. Die Bewohner haben sich sehr gefreut“, so Myriam Barta. Bei Stefanie Zink-Raumel haben ihre Söhne den Bücherwagen entdeckt und Bücher mitgenommen. „Ich bringe demnächst auch noch meine Krimis vorbei, weil es eine tolle Idee ist, dass man Bücher weitergeben kann. Die Meisten verstauben sonst im Schrank und das ist in vielen Fällen einfach schade. Carolin Dieckmann war hauptsächlich wegen ihren Töchtern beim Bücherwagen. Sie erzählt, „ich lese im Moment nur selten mal ein Buch. Unsere Große ist aber ein kleiner Bücherwurm und hat sich was zum Ausleihen mitgenommen. Es ist natürlich eine schöne und einfache Idee, von der sicher viele profitieren können. Zum Abgeben haben wir derzeit nicht soviel, daher freut es uns, dass es sehr unverbindlich ist und wir trotzdem kommen dürfen.“ Und so reihen sich Romane von Charlotte Link und Ken Follet neben „Onkel Toms Hütte“, „Trotzkopf“ und Kochbüchern, Hörbüchern, Kinderbüchern, einem Gartenhandbuch zum Thema Teichanlage und mehreren Groschenromanen im Bücherwagen wartend darauf, abgeholt und gelesen zu werden. Auf Facebook und Instagram findet man den Bücherwagen seit einigen Tagen auch. Abschließend fasst Monika König zusammen, „es ist einfach eine Herzenssache von mir!“