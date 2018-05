Ein Leben mit Tuttlinger Prothese

Am Sonntag ist eine überglückliche Kirgisin mit ihrer neuen Beinprothese aus Tuttlingen zurück in ihre Heimat geflogen. „Dahinter steckt eine unglaubliche Geschichte“, sagt Hermann Hilzinger, der unsere Zeitung zusammen mit einem Dolmetscher in seine orthopädische Praxis eingeladen hat.

Es ist im Jahr 1987, als Aigül Komanova beim Aprikosen pflücken vom Baum fällt und von einer Eisenspitze des Zauns, der darunter steht, aufgespießt wird. Die Eisenspitze durchbohrt die Hüfte der damals achtjährigen Kirgisin, bricht ab und ein fünf Zentimeter langes Stück bleibt im Körper stecken. Bei der Operation wird ihre Arterie verletzt und das Bein muss amputiert werden.

Prothese passt höchstens zwei Jahre

1989 wird das Kinderzentrum Ümüt-Nadjeschda für behinderte Kinder und Jugendliche in Bischkek/Kirgistan gegründet. Der Tuttlinger Zahnarzt Dr. Otto senior gründet einen Förderverein für Ümüt-Nadjeschda, und so kommt die inzwischen zwölfjährige Aigül 1991 nach Tuttlingen, wo sie eine Prothese im Orthopädie-Zentrum Hilzinger erhält. „Ich hatte damals gespaltene Gefühle“, erinnert sich Hermann Hilzinger, „in dem Alter passt eine Prothese höchstens zwei Jahre, weil die Kinder ja noch wachsen - und was sollte Aigül dann machen?“ Fotos von dem Mädchen hängen seither in der orthopädischen Praxis im zweiten Stock. Er weiss nicht, wie es ihr geht oder ob sie noch lebt.

In einem Spendenrundbrief des Fördervereins 2016 wird kurz vom Schicksal von Aigül berichtet und um Spenden gebeten. Es geht darum, ihr unbedingt eine neue Prothese zu beschaffen. Christoph Stolzenburg, Facharzt für Kinder-und Jugendmedizin in Marbach, kennt Aigül damals noch nicht, übernimmt aber eine Spendenaktion, durch die nach einem Jahr das nötige Geld da ist. „Hermann Hilzinger hat sich in außerordentlich entgegenkommender und hilfsbereiter Weise bereit erklärt, eine neue Prothese herzustellen und anzupassen“, beschreibt der Kinderarzt.

Hilzinger kann es kaum fassen, als die erwachsene Aigül in seiner Praxis sitzt und die ganze Geschichte erzählt: Bis 2015 hat Aigül täglich die Prothese getragen, die sie als Zwölfjährige bekommen hat. Sie ist seit ihrem ersten Besuch in Tuttlingen nicht mehr gewachsen. Außerdem hat sie ihr Gewicht gehalten, damit sie die Beinprothese weiterhin tragen kann. „Der Beinstumpf muss mit der Zeit in die Prothese hineingewachsen sein“, vermutet Hilzinger.

Doch in ihrer dritten Schwangerschaft kann Aigül sich nicht gut bewegen und sie nimmt an Gewicht zu - erstmals nach 24 Jahren passt die Prothese nicht mehr. Sie bekommt einen Ersatz in ihrem Land, doch der verursacht Hämatome am Stumpf. Die Nachricht aus Deutschland verspricht endlich eine Linderung der Schmerzen. Drei Wochen lang wird sie bei einer Familie in Überlingen aufgenommen, damit die Prothese in Tuttlingen perfekt angepasst werden kann.

Wenige Tage später strahlt Aigül strahlt über ihre neue Prothese. Nun wird sie nach Kirgistan zurückkehren, zu ihren Kindern und ihrer Familie. Was sie jetzt tun will? „Mich bedanken bei allen, die mich unterstützt haben!“