Ein kurzer Stromausfall mit gravierenden Folgen

In Tuttlingen ist am Mittwochmorgen gegen acht Uhr der Strom ausgefallen. In den meisten Stadtteilen war er nach 25 Minuten wieder da, einzelne Wohngebiete waren noch bis 10 Uhr ohne Strom. Nach Informationen der Stadtwerke handelte es sich um technischen Defekt an einer 20kV-Leitung. Der Strom wurde umgeleitet, um die Versorgung wieder herzustellen.